Loài cây kỳ lạ chỉ ra "lộc" một lần trong năm: Người dân canh đúng mùa để hái bán, thu tiền triệu mỗi ngày

Dưới tán loài cây kỳ lạ, rừng hơn 200ha bỗng nhộn nhịp sau mưa lớn

Từ sáng sớm ngày 21/5, loài cây Samet trắng trong khuôn viên cơ sở Trang của Đại học Công nghệ Rajamangala Srivijaya, miền Nam Thái Lan đã trở thành tâm điểm chú ý khi hàng trăm người dân địa phương cùng đổ về để tìm hái thứ được họ xem như "lộc trời" chỉ xuất hiện đúng một mùa trong năm.

Điểm đặc biệt nằm ở những cánh rừng cây Samet trắng trải rộng hơn 1.300 rai, tương đương khoảng 208ha. Dưới tán loài cây này, sau những cơn mưa lớn đầu mùa, một loại nấm đặc sản có tên Samet bắt đầu mọc dày dưới lớp lá khô. Đây cũng là lý do mỗi năm, cứ đến khoảng cuối tháng 4 đến hết tháng 5, người dân tỉnh Trang và các khu vực lân cận như Phatthalung, Satun, Nakhon Si Thammarat lại canh đúng thời điểm để đi hái.

Theo truyền thông địa phương, nấm Samet thường xuất hiện khi mùa nóng kết thúc, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống. Thời gian thu hoạch khá ngắn nên mùa nấm luôn được người dân mong chờ. Với họ, rừng cây Samet trắng không chỉ là một mảng xanh đặc biệt trong khuôn viên trường đại học, mà còn gắn với sinh kế của nhiều gia đình địa phương.

Thứ "lộc trời" bán tới hơn 150.000 đồng/kg

Nấm Samet có màu trắng ngà hoặc tím nhạt, phần thân dày, mập và được đánh giá có hương vị riêng. Ngoài loại nấm lớn, tại khu vực này còn có một loại nhỏ hơn, hình dáng gần giống nấm rơm. Giá bán nấm tươi dao động khoảng 150-200 baht/kg, tương đương 115.000-154.000 đồng/kg.

Do mọc dưới lớp lá khô quanh gốc cây, người dân thường dùng gậy dài hoặc dao nhỏ để bới nhẹ mặt đất. Phần mũ nấm khá to, màu sắc nổi bật nên việc tìm kiếm không quá khó với những người đã quen mùa. Trong đó, loại nấm tím được cho là xuất hiện nhiều hơn loại màu trắng.

Theo người dân địa phương, mỗi ngày một người có thể thu hoạch từ 2-10kg nấm. Nếu bán hết, thu nhập có thể đạt khoảng 300-2.000 baht/ngày, tương đương hơn 230.000 đồng đến khoảng 1,5 triệu đồng. Một số người chuyên thu gom rồi chuyển nấm đến các tỉnh khác cũng có thể kiếm thêm từ 500-1.000 baht/ngày, tức khoảng 385.000-770.000 đồng.

Điều đáng chú ý là ban quản lý trường đại học không ngăn cản người dân vào thu hoạch. Ngược lại, họ xem đây là cách hỗ trợ cộng đồng địa phương tăng thêm thu nhập trong mùa nấm ngắn ngủi. Nhờ diện tích rừng lớn, nấm có thể tiếp tục mọc từ sáng đến tối nếu thời tiết thuận lợi và mưa vẫn duy trì.

Bà Wilas Rongmuang, 58 tuổi, sống tại huyện Sikao, cho biết năm nay lượng nấm nhiều hơn năm ngoái nên số người đổ về tìm hái cũng tăng mạnh. "Nếu trời tiếp tục mưa, nấm sẽ mọc thêm rất nhiều", bà chia sẻ.

Đặc sản có vị đắng, càng hiếm càng được săn lùng

Dù được xem là đặc sản, nấm Samet lại có vị đắng khá rõ. Người dân địa phương thường phải luộc và thay nước từ 2-3 lần trước khi chế biến để giảm bớt vị đắng. Sau khi sơ chế, nấm có độ dai, mùi thơm và hậu vị đặc trưng nên rất được ưa chuộng trong ẩm thực miền Nam Thái Lan.

Loại nấm mọc dưới tán loài cây Samet trắng này thường được dùng để nấu nhiều món ăn truyền thống như cà ri nước cốt dừa, cà ri rừng, nấm xào tương ớt hoặc canh chua tôm nấu nấm. Một người dân tại huyện Sikao cho biết bà vừa gửi một lô nấm đến tỉnh Chonburi theo đơn đặt hàng, bởi nấm đang vào mùa nên được nhiều người tìm mua.

Không chỉ có hương vị lạ, nấm Samet còn được người dân địa phương xem là món ăn lành mạnh nhờ ít chất béo, ít đường và tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của loại đặc sản này vẫn nằm ở tính mùa vụ: mỗi năm chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và những cơn mưa đầu mùa.

Chính vì vậy, cứ sau mùa nóng, khi những cơn mưa lớn bắt đầu xuất hiện, rừng cây Samet trắng lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương. Với họ, thứ mọc lên dưới tán loài cây này không chỉ là một món ăn đặc sản, mà còn là nguồn thu nhập đáng kể, một "món quà thiên nhiên" chỉ đến một lần trong năm.

Theo Naewna, Mgronline, Youtube