Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hợp tác giải quyết các vấn đề môi trường

(Ảnh minh họa: MITV)

Kế hoạch này đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực chung nhằm ứng phó với các thách thức sinh thái khu vực và toàn cầu.

Theo thỏa thuận, kế hoạch đặt trọng tâm vào 8 lĩnh vực ưu tiên, từ kiểm soát ô nhiễm không khí, ứng phó biến đổi khí hậu đến quản lý rủi ro hóa chất và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Văn kiện này được xem là nền tảng cho hợp tác môi trường ba bên trong 5 năm tới, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của các quốc gia Đông Bắc Á đối với phát triển bền vững.

Trong những năm gần đây, cơ quan môi trường của ba nước đã đẩy mạnh hợp tác, đạt được nhiều kết quả thực chất. Nổi bật là việc giảm thiểu ô nhiễm xuyên biên giới, phối hợp trong phòng chống bão cát cũng như chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hóa chất độc hại. Những thành tựu này góp phần quan trọng cải thiện chất lượng môi trường sống trong khu vực, đồng thời tạo cơ sở để các bên tiếp tục mở rộng hợp tác.

Kế hoạch hành động mới cũng nối tiếp tinh thần của Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc năm 2024, tại đó lãnh đạo ba nước đã nhất trí tăng cường phối hợp trong chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường ngày càng nghiêm trọng, việc ba nền kinh tế lớn của châu Á thúc đẩy hợp tác sâu rộng sẽ không chỉ mang lại lợi ích khu vực mà còn đóng góp tích cực cho nỗ lực toàn cầu vì một hành tinh xanh.