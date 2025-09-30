Loại thép đó là SSAB Zero Steel - Thép gần zero CO2 đầu tiên trên thế giới.

Công ty Thụy Điển-Mỹ SSAB đã công bố loại thép SSAB Zero với lượng phát thải CO2 gần bằng 0, đánh dấu bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp thép. Loại thép này được sản xuất tại nhà máy Montpelier, Iowa (tiểu bang miền Trung Tây Mỹ).

Hình ảnh tại SSAB Iowa. Nguồn: SSAB



Thực tế, loại thép xanh này đã có mặt trên thị trường từ năm 2023. Điểm mới nhất liên quan đến SSAB Zero Steel diễn ra vào ngày 23/9/2025, trong khuôn khổ Hội nghị Nhà cung cấp Gió Hàng năm do GE Vernova tổ chức.

Theo đó, SSAB và GE Vernova sẽ bắt tay để loại thép SSAB Zero được sử dụng trong gần 700 tháp gió trên bờ của GE Vernova tại Mỹ, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng sạch.

Trước đó, GE Vernova đã nhận lắp đặt 674 tuabin gió để cấp điện cho Trang trại gió SunZia - dự án năng lượng gió lớn nhất Tây Bán Cầu mà "gã khổng lồ" Pattern Energy Group LP (Mỹ) triển khai. Dự kiến trong quý IV/2025 hoặc đầu 2026 sẽ hoàn thành dự án.

Gọi đây là thương vụ lịch sử là vì đây là lần đầu tiên thép gần zero CO2 được ứng dụng thương mại trong ngành năng lượng gió, giúp giảm đáng kể phát thải carbon; đồng thời hỗ trợ mục tiêu khử carbon của GE Vernova và SSAB, và củng cố chuỗi cung ứng năng lượng sạch tại Mỹ.

Thép SSAB Zero được sản xuất tại Montpelier, Iowa, sử dụng phế liệu tái chế, điện không hóa thạch, than sinh học và khí đốt tự nhiên tái tạo. Ảnh: Henrik Hansson/SSAB

Để có được "cái gật đầu" của GE Vernova, thép SSAB Zero "xanh" gần như tuyệt đối: Chỉ phát thải dưới 0,05 kg CO₂/kg thép, thấp hơn nhiều so với thép truyền thống (khoảng 1,8 tấn CO₂/tấn), góp phần vào mục tiêu net-zero của GE Vernova.

Nhà máy Montpelier áp dụng quy trình HYBRIT từ Thụy Điển, thay thế than đá bằng hydro khử để sản xuất sắt, kết hợp với điện không hóa thạch, than sinh học và khí tự nhiên tái tạo, đáp ứng tiêu chuẩn gần zero CO2 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Liên minh First Movers Coalition (FMC).

Sáng kiến này không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu của SSAB trong sản xuất thép bền vững mà còn thúc đẩy quá trình khử carbon trong các lĩnh vực sử dụng nhiều thép. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu khử carbon toàn cầu vào năm 2050, đặc biệt trong các ngành công nghiệp nặng như thép, vốn chiếm gần 1/3 lượng phát thải carbon quy mô toàn thế giới.

Ưu việt so với thép truyền thống

Giảm phát thải CO2: SSAB Zero gần như loại bỏ hoàn toàn khí thải carbon từ quá trình sản xuất, trong khi thép truyền thống tạo ra lượng lớn CO2 do sử dụng than đá.

Tái chế hiệu quả: Sử dụng phế liệu tái chế làm nguyên liệu chính, giảm sự phụ thuộc vào khai thác quặng sắt.

Ứng dụng đa dạng: Phù hợp cho nhiều ngành như ô tô, khai khoáng, nông nghiệp, xây dựng, thiết bị nặng, vận tải và năng lượng.

Chất lượng không đổi: Đảm bảo độ bền và chất lượng tương đương thép truyền thống, nhưng thân thiện hơn với môi trường.

Hỗ trợ mục tiêu bền vững: Giúp các nhà sản xuất đạt mục tiêu net-zero, phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh toàn cầu.