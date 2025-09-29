Tổng thống Putin vừa có tuyên bố sốc liên quan đến hạt nhân: Thế giới chưa từng có!

Hãng TASS trích lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ triển khai hệ thống năng lượng hạt nhân với chu trình nhiên liệu khép kín đầu tiên trên thế giới tại Vùng Tomsk vào năm 2030, coi đây là bước tiến mang tính cách mạng trong công nghệ hạt nhân.

Tổng thống Nga nhấn mạnh dự án Tomsk là bước đột phá cho năng lượng hạt nhân bền vững. Ảnh: Hãng thông tấn Anadolu Agency (Thổ Nhĩ Kỳ).

Phát biểu tại Diễn đàn Nguyên tử Toàn cầu ở Moscow, được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Nguyên tử Thế giới (diễn ra từ 25 đến 28/9) kỷ niệm 80 năm thành lập ngành công nghiệp hạt nhân của Nga, ông Putin nhấn mạnh rằng sự phát triển này sẽ cho phép "gần như toàn bộ khối lượng - 95% - nhiên liệu đã qua sử dụng được tái sử dụng nhiều lần trong các lò phản ứng".

Người đứng đầu nước Nga cho biết: "Cơ chế này cuối cùng sẽ giúp giải quyết gần như hoàn toàn vấn đề tích tụ chất thải phóng xạ và quan trọng hơn là giải quyết cơ bản vấn đề về nguồn cung uranium", đồng thời mô tả dự án này là "một trong những thành tựu khoa học đáng tự hào nhất của Nga".

"Chúng tôi mời các nhà khoa học từ nhiều nước cùng hợp tác phát triển công nghệ, mà không hề phóng đại khi nói, sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho năng lượng hạt nhân" - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Diễn đàn do Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev điều hành, với sự tham dự của những nhân vật quan trọng như Rafael Grossi - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cùng các nhà lãnh đạo từ Belarus, Myanmar, Armenia và nhiều quốc gia khác, nhấn mạnh cam kết của Nga trong việc thúc đẩy công nghệ hạt nhân trên quy mô toàn cầu.

Tại diễn đàn, các nhà lãnh đạo nêu bật nhu cầu năng lượng hạt nhân trong tương lai với sự phát triển nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu và nhu cầu năng lượng xanh toàn cầu, lập luận rằng các nhà máy điện hạt nhân mang lại sự ổn định, giá cả phải chăng và lợi ích về môi trường vô song.

Nguồn uranium toàn cầu sắp cạn kiệt

Trích dẫn dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Tổng thống Putin cho biết "tổng công suất của tất cả các nhà máy điện hạt nhân trên toàn thế giới có thể tăng hơn 2,5 lần - lên gần 1.000 GW vào giữa thế kỷ 21. Các nước đang phát triển sẽ là động lực chính thúc đẩy năng lượng hạt nhân sử dụng với mục đích hòa bình".

Sự gia tăng nhu cầu này sẽ dẫn đến nhu cầu về uranium làm nhiên liệu hạt nhân ngày càng tăng và thậm chí có thể dẫn đến cạn kiệt nguồn uranium này trong tương lai gần.

Toàn bộ tài nguyên uranium có thể cạn kiệt vào năm 2060.

Theo ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), toàn bộ tài nguyên uranium theo kịch bản lạc quan sẽ cạn kiệt hoàn toàn vào năm 2090. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này có thể xảy ra sớm nhất là vào những năm 2060.

Do đó, dự án Tomsk của Nga được đánh giá là bước đột phá cho năng lượng hạt nhân bền vững.

Để hỗ trợ quá trình phát triển, Nga đang thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế tại vùng Ulyanovsk, nơi sẽ thử nghiệm toàn bộ các vật liệu tiên tiến cần thiết cho chu trình nhiên liệu khép kín.

Với sự dẫn dắt của Rosatom và sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, Nga đang định vị mình là một trong những quốc gia tiên phong trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân bền vững. Khi thế giới chuyển hướng sang các nguồn năng lượng sạch hơn để đối phó với biến đổi khí hậu, những tiến bộ của Nga trong công nghệ hạt nhân có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai năng lượng toàn cầu.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, Nga hiện có tổng cộng 36 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động với công suất 27 Gigawatt. Ngoài ra, 7 lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng với tổng công suất 4.903 Megawatt.

Hệ thống chu trình nhiên liệu khép kín là một bước tiến lớn trong việc giải quyết hai thách thức quan trọng của năng lượng hạt nhân: Sự tích tụ chất thải phóng xạ và nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên uranium. Hệ thống chu trình nhiên liệu khép kín mang lại giải pháp bằng cách cho phép tái sử dụng tới 95% nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Không giống như các hệ thống hạt nhân truyền thống, nơi nhiên liệu đã qua sử dụng được coi là chất thải và lưu trữ vô thời hạn, phương pháp tiên tiến này cho phép các lò phản ứng tái sử dụng nhiên liệu nhiều lần. Điều này không chỉ giảm đáng kể lượng chất thải phóng xạ mà còn đảm bảo nguồn cung uranium ổn định hơn trong những thập kỷ tới.



