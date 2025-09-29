Trong bối cảnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cấp bách, ngành công nghiệp khai thác mỏ toàn cầu đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Những cỗ xe tải khổng lồ chạy bằng dầu diesel giờ đây đang đối mặt với một đối thủ đáng gờm: Xe tải chạy điện 240 tấn của Tập đoàn XCMG, nhà sản xuất thiết bị nặng hàng đầu Trung Quốc.

Với khả năng vận hành mạnh mẽ, không phát thải và hiệu quả kinh tế vượt trội, những “quái vật” chạy điện này không chỉ thách thức sự thống trị của xe tải diesel mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành khai thác mỏ bền vững.

Sức mạnh vượt trội của “quái vật” chạy điện

Xe tải điện XDE240 của XCMG là một kỳ tích công nghệ, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của ngành khai thác mỏ.

Với khả năng chở tải trọng lên tới 250 tấn, XDE240 không hề thua kém các cỗ máy diesel truyền thống.

Động cơ điện của nó cung cấp công suất ấn tượng khoảng 2.550 mã lực, cho phép xe vượt qua các địa hình dốc tới 17% và đạt tốc độ tối đa khoảng 56 km/giờ. Đây là những con số khiến bất kỳ chiếc xe tải diesel nào cũng phải dè chừng.

Xe tải điện XDE240 của XCMG. Ảnh: XCMG

Không chỉ mạnh mẽ, XDE240 còn mang lại lợi ích vượt trội về môi trường. Bằng cách thay thế động cơ diesel bằng hệ thống pin dung lượng cao, xe tải này loại bỏ hoàn toàn khí thải - một yếu tố quan trọng trong bối cảnh các công ty khai thác mỏ đang chịu áp lực lớn từ các quy định về môi trường và kỳ vọng của cộng đồng về giảm phát thải carbon.

Theo Electrek, XDE240 duy trì được sức mạnh và tầm hoạt động cần thiết cho các hoạt động khai thác quy mô lớn, khiến nó trở thành một lựa chọn thay thế khả thi và hiệu quả.

Sự ra đời của xe tải điện 240 tấn XDE240 không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là một lời cảnh báo cho ngành công nghiệp khai thác mỏ: Thời đại của xe tải chạy dầu diesel đang dần khép lại.

"Cú bắt tay" xuyên lục địa giữa Trung Quốc - Australia

Sự xuất hiện của XDE240 không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là minh chứng cho sự hợp tác quốc tế trong cuộc đua hướng tới khai thác xanh.

Đầu tháng 9/2025, XCMG đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược với Fortescue - Tập đoàn khai thác quặng sắt hàng đầu có trụ sở tại Perth, Australia.

Theo thỏa thuận, XCMG sẽ cung cấp tới 200 xe tải điện 240 tấn cho Fortescue, giúp Tập đoàn này tiến gần hơn đến mục tiêu giảm thiểu dấu chân carbon trong các hoạt động khai thác tại Australia.

Ảnh: XCMG

Theo ông Andrew Forrest, nhà sáng lập Fortescue, sự hợp tác với XCMG không chỉ giúp tận dụng năng lực sản xuất công nghệ xanh nhanh chóng của Trung Quốc mà còn tái định hình mô hình hợp tác toàn cầu để giải quyết khủng hoảng khí hậu.

“Bằng cách hợp tác xuyên lục địa, chúng tôi đang nắm bắt toàn bộ cơ hội giảm phát thải và xây dựng lại sự hợp tác mà thế giới cần,” ông Forrest nhấn mạnh.

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong việc mở rộng quy mô sản xuất các công nghệ xanh, từ xe điện đến năng lượng tái tạo.

Fortescue, với sự hợp tác cùng XCMG và các công ty Trung Quốc khác như BYD, Longi Green Energy Technology và Envision Energy, đang tận dụng lợi thế này để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang hoạt động khai thác ít carbon.

Những chiếc xe tải điện 240 tấn của XCMG không chỉ là biểu tượng của sức mạnh công nghệ mà còn là minh chứng cho khả năng sản xuất nhanh chóng và hiệu quả của Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp bền vững.

Thách thức với xe tải diesel

Xe tải diesel từ lâu đã là trụ cột của ngành khai thác mỏ, nhưng chúng cũng là nguồn phát thải khí nhà kính đáng kể. Với sự xuất hiện của XDE240, các cỗ máy diesel đang đối mặt với nguy cơ bị thay thế.

Ảnh: XCMG

Không chỉ vượt trội về mặt môi trường, xe tải điện của XCMG còn mang lại lợi ích kinh tế lâu dài nhờ giảm chi phí nhiên liệu và bảo trì.

Trong khi xe diesel phụ thuộc vào giá dầu biến động và yêu cầu bảo dưỡng phức tạp, xe điện sử dụng pin có thể được sạc bằng các nguồn năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời hoặc gió, vốn đang được Fortescue tích cực phát triển.

Hơn nữa, các nghiên cứu gần đây cho thấy tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, với các đợt sóng nhiệt trở nên thường xuyên và khắc nghiệt hơn từ năm 2000 đến 2023. Điều này làm gia tăng áp lực lên các công ty phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, buộc họ phải chuyển đổi nhanh chóng sang các giải pháp bền vững hơn.