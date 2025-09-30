Tại thành phố Tromsø của Na Uy, một dự án điện mặt trời đột phá đã ra đời, đánh dấu cột mốc mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Công ty Over Easy Solar (trụ sở tại Na Uy) đã thiết lập hệ thống điện mặt trời trên mái nhà thẳng đứng lớn nhất thế giới, với 6.400 tấm pin mặt trời được lắp đặt trên nóc tòa nhà Tromsøterminalen, một kho lạnh lớn nhất khu vực.

Hệ thống pin mặt trời lắp trên mái nhà thẳng đứng của One Easy Solar có tổng cộng 1.600 đơn vị VPV trên mái nhà của Tromsøterminalen AS. Nguồn: One Easy Solar

Hệ thống gồm 1.600 đơn vị quang điện thẳng đứng (Vertical Photovoltaic - VPV) với tổng công suất đỉnh 320 kilowatt (kWp), vượt qua kỷ lục trước đó của chính công ty này tại Sân vận động Quốc gia Na Uy.

3 ưu điểm vượt trội so với tấm pin mặt trời truyền thống

Hệ thống này không chỉ là một bước tiến về quy mô mà còn mang lại 3 ưu điểm vượt trội so với các tấm pin mặt trời truyền thống thường được lắp đặt nghiêng.

(1) Các tấm pin thẳng đứng được thiết kế đặc biệt để tối ưu hóa năng lượng ở những vùng có góc ánh sáng thấp, như các khu vực phía Bắc của hành tinh.

Chỉ một sự thay đổi về góc, VPV có thể tận dụng hiệu quả ánh sáng vào buổi sáng và chiều, thời điểm nhu cầu điện và giá năng lượng thường cao.

(2) Đặc biệt, thiết kế thẳng đứng giúp ngăn tuyết tích tụ, đảm bảo hiệu suất ổn định quanh năm, một lợi thế lớn ở những khu vực có mùa đông khắc nghiệt.

(3) So với các hệ thống quang điện truyền thống (TMPV), các tấm pin thẳng đứng còn giảm chi phí bảo trì nhờ khoảng cách giữa các hàng pin, tạo không gian dễ dàng cho việc vệ sinh và kiểm tra.

Theo Over Easy Solar, thiết kế này mở ra tiềm năng khai thác các mái nhà phẳng vốn được coi là không phù hợp cho điện mặt trời. Hơn nữa, dữ liệu cho thấy hệ thống VPV có thể tiết kiệm đến 1.632 USD mỗi năm (khoảng 43 triệu VND tính theo tí giá hiện tại) nhờ hiệu suất năng lượng cao hơn và chi phí bảo trì thấp hơn, so với hệ thống quang điện truyền thống (TMPV).

Với khả năng mở rộng và tính bền vững, hệ thống điện mặt trời thẳng đứng tại Tromsøterminalen được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình tiên phong, thúc đẩy việc áp dụng công nghệ này ở các khu vực đô thị và vùng khí hậu khắc nghiệt trên toàn cầu.