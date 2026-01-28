Trung Quốc nhập khẩu vàng kỷ lục từ Nga

(Ảnh: AFP/TTXVN)

Tính đến hết năm 2025, xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc tăng gần 15 lần, đạt 3,29 tỷ USD. Khối lượng vật chất tăng gấp 9 lần, đạt 25,3 tấn. Cả hai con số đều đạt mức cao kỷ lục, theo báo cáo của RIA Novosti, trích dẫn dữ liệu hải quan Trung Quốc.

Trong tháng 12, tổng lượng nhập khẩu đạt 1,35 tỷ USD (10 tấn), cũng là mức cao kỷ lục.

Năm 2025, Nga lọt vào top 10 nhà cung cấp vàng hàng đầu cho Trung Quốc, tăng từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 7. Top 5 bao gồm Thụy Sĩ (25,73 tỷ USD), Canada (11,06 tỷ USD), Nam Phi (9,42 tỷ USD), Úc (8,77 tỷ USD) và Kyrgyzstan (4,95 tỷ USD). Trung Quốc chủ yếu mua vàng Nga dưới dạng thỏi.

Năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu vàng từ Nga trị giá 3,29 tỷ USD, gấp 14,6 lần so với năm 2021. Khối lượng nhập khẩu thực tế đạt 25,3 tấn, tăng gấp chín lần so với năm trước. Những con số này đại diện cho mức cao kỷ lục trong lịch sử quan hệ thương mại giữa hai nước.

Giá vàng thế giới tăng cao khiến tài sản của ngành ngân hàng Nga đã tăng gần gấp đôi vào năm ngoái, đạt 607 tỷ ruble tính đến đầu tháng 12 năm 2025. Thông tin này được phân tích từ dữ liệu của Ngân hàng Trung ương. Trong khi đó, khối lượng vàng vật chất do các tổ chức tài chính nắm giữ cũng tăng gần gấp đôi, lên 6,3 tấn.