Trung Quốc nhập khẩu vàng kỷ lục từ Nga

Tâm Hằng |

Năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu vàng từ Nga trị giá 3,29 tỷ USD, gấp 14,6 lần so với năm 2021.

(Ảnh: AFP/TTXVN)

Tính đến hết năm 2025, xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc tăng gần 15 lần, đạt 3,29 tỷ USD. Khối lượng vật chất tăng gấp 9 lần, đạt 25,3 tấn. Cả hai con số đều đạt mức cao kỷ lục, theo báo cáo của RIA Novosti, trích dẫn dữ liệu hải quan Trung Quốc.

Trong tháng 12, tổng lượng nhập khẩu đạt 1,35 tỷ USD (10 tấn), cũng là mức cao kỷ lục.

Năm 2025, Nga lọt vào top 10 nhà cung cấp vàng hàng đầu cho Trung Quốc, tăng từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 7. Top 5 bao gồm Thụy Sĩ (25,73 tỷ USD), Canada (11,06 tỷ USD), Nam Phi (9,42 tỷ USD), Úc (8,77 tỷ USD) và Kyrgyzstan (4,95 tỷ USD). Trung Quốc chủ yếu mua vàng Nga dưới dạng thỏi.

Giá vàng thế giới tăng cao khiến tài sản của ngành ngân hàng Nga đã tăng gần gấp đôi vào năm ngoái, đạt 607 tỷ ruble tính đến đầu tháng 12 năm 2025. Thông tin này được phân tích từ dữ liệu của Ngân hàng Trung ương. Trong khi đó, khối lượng vàng vật chất do các tổ chức tài chính nắm giữ cũng tăng gần gấp đôi, lên 6,3 tấn.

