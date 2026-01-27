Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm DN khai thác gần 3 triệu tấn "vàng đen" của VN, có doanh thu 5.200 tỷ đồng

Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm, động viên cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Sáng nay (27/1), trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Trung ương đã gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than. Vùng than Quảng Ninh cũng điểm đến đầu tiên của Tổng Bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Thủ tướng cùng với Đoàn công tác Trung ương đã thăm, động viên cán bộ, công nhân của CTCP Than Đèo Nai – Cọc Sáu (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam - TKV) ngay trên khai trường.

Đây là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị Than Đèo Nai và Than Cọc Sáu, hoạt động trong lĩnh vực khai thác than lộ thiên, với sản lượng khoảng 2,9 triệu tấn than nguyên khai mỗi năm.

Tổng Bí thư, Thủ tướng tặng quà cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo tài chính, doanh thu năm 2025 của doanh nghiệp này đạt 5.264 tỷ đồng, tăng khoảng 2.370 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 82% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 58,5 tỷ đồng, giảm khoảng 4,1 tỷ đồng, tương đương mức giảm 6,6% so với năm trước.

CTCP Than Đèo Nai – Cọc Sáu cho biết, chênh lệch doanh thu lũy kế năm giữa 2 kỳ là do doanh thu lũy kế năm 2024 được tính từ ngày 26/06/2024 đến ngày 31/12/2024 (6 tháng 5 ngày).

Tiền lương bình quân của người lao động ngành than TKV đạt gần 20 triệu động

Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, trong năm 2025, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 161.000 tỷ đồng. Lợi nhuận năm qua ước đạt 7.660 tỷ đồng, bằng 225% kế hoạch năm và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2024. Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 25.500 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm và bằng 101,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 19,7 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cũng như đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong sản xuất tốt hơn năm trước.

Trong năm qua, Tập đoàn đã khởi công 5 công trình. Trong đó có 2 dự án nhà ở công nhân cao tầng, với quy mô gần 800 căn hộ khép kín, đảm bảo tiện ích, đáp ứng nơi ở cho công nhân thợ lò tại khu vực Quảng Ninh.

Về hoạt động an sinh xã hội, trong năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã chi khoảng 270 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà ở, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh, khắc phục thiên tai. Trong đó, có 100 tỷ đồng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đáng chú ý, tổng kinh phí toàn Tập đoàn dự kiến chi trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ khoảng 2.000 tỷ đồng, với bình quân mỗi người lao động khoảng 20 triệu đồng.

Gắn tăng năng suất với tăng thu nhập và cải thiện đời sống công nhân

Tổng Bí thư chúc Tết và tặng quà cho công nhân ngành Than. Ảnh: TTXVN

Tại buổi gặp mặt, chúc tết công nhân ngành Than, Tổng Bí thư đề nghị, đối với giai cấp công nhân và ngành Than – Khoáng sản, toàn ngành cần tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số trong điều hành, quản trị mỏ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" phải được cụ thể hóa thành kỷ luật công nghệ, kỷ luật an toàn, kỷ luật lao động; đồng thời coi đây là yêu cầu bắt buộc trong tổ chức sản xuất, nhằm giảm tổn thất tài nguyên, giảm thời gian chết, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị và sức lao động.

Theo Tổng Bí thư, toàn ngành phải gắn tăng năng suất với tăng thu nhập và cải thiện đời sống công nhân. Cùng với đó, nâng cao đời sống công nhân phải gắn chặt với nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Thu nhập, tiền lương và tiền thưởng của công nhân phải phản ánh đúng giá trị lao động, trình độ tay nghề và mức độ đóng góp. Ngoài ra, cần có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ những tập thể, cá nhân lao động giỏi, sáng tạo, kỷ luật tốt.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, cùng với thu nhập, cần đặc biệt quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa cho công nhân và gia đình công nhân.