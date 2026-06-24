Lợi dụng bóng tối tại các nhà trọ bình dân và sự tinh vi trong khâu hóa trang, một đối tượng nam giới 39 tuổi tại Quảng Đông đã giả danh nữ giới để thực hiện hành vi bán dâm trục lợi.

Thủ đoạn hóa trang tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng

Trong chiến dịch ra quân truy quét các tụ điểm tệ nạn xã hội mới đây tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lực lượng công an địa phương đã phát hiện và bắt giữ một đường dây mại dâm đáng chú ý. Trong số các đối tượng bị lập biên bản tại hiện trường, một trường hợp đã khiến toàn bộ tổ công tác bất ngờ khi tiến hành kiểm tra hành chính.

Dù sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, mặc trang phục váy nữ giới và đội tóc giả dài, nhưng thông tin trên căn cước công dân của đối tượng này lại ghi rõ giới tính Nam. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng được xác định là Lâm Mưu Thành (39 tuổi), lao động tự do từ địa phương khác đến. Do vóc dáng gầy gò và sử dụng các biện pháp trang điểm kỹ lưỡng, đối tượng đã che giấu thành công giới tính thật để hoạt động bất chính ngay tại khu vực trung tâm mà không bị phát hiện trong thời gian đầu. Tại thời điểm bị bắt giữ, Lâm Mưu Thành đang chuẩn bị thực hiện hành vi với vị khách thứ tư trong ngày.

Chuyển dịch địa bàn và mục đích trục lợi nhanh chóng

Tại cơ quan điều tra, Lâm Mưu Thành khai nhận bản thân từng có tiền án, tiền sự liên quan đến các hoạt động tệ nạn xã hội bằng thủ đoạn tương tự. Nhận thấy khung giá dịch vụ tại khu vực này cao hơn mặt bằng chung, dao động khoảng 150 Nhân dân tệ (tương đương hơn 500.000 VNĐ) cho mỗi lượt, đối tượng đã quyết định di chuyển địa bàn đến Quảng Đông để tiếp tục hoạt động.

Để tăng khả năng thu hút các đối tượng mua dâm, Lâm Mưu Thành đã chủ động đầu tư mua sắm các nhu yếu phẩm, trang phục nữ giới và tóc giả nhằm ngụy tạo vỏ bọc. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên tái xuất hiện tại địa bàn mới, hành vi lệch lạc của đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Đối tượng thừa nhận, động cơ thúc đẩy bản thân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật này xuất phát từ tâm lý lười lao động, muốn tìm kiếm nguồn thu nhập nhanh chóng bất chấp các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội.

Lỗ hổng quản lý từ các cơ sở lưu trú và bài học về ý thức pháp luật tại Trung Quốc

Khi được hỏi về việc làm thế nào để che giấu giới tính thật trước các khách hàng, đối tượng khai nhận đã lợi dụng triệt để không gian ánh sáng mờ tối tại các phòng trọ bình dân khép kín. Việc giao dịch tiền bạc cũng được thực hiện từ trước khi vào phòng nhằm hạn chế tối đa các tranh chấp có thể xảy ra. Đối tượng cũng nắm bắt tâm lý lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện của người mua dâm để ép họ giữ im lặng nếu vô tình phát hiện sự thật.

Vụ án của Lâm Mưu Thành không chỉ là bài học đắt giá cho riêng cá nhân đối tượng mà còn phản ánh nhu cầu cấp thiết trong việc siết chặt quản lý các cơ sở lưu trú, nhà cho thuê bình dân tại các địa bàn giáp ranh nhằm ngăn chặn các tệ nạn biến tướng phát sinh tại quốc gia này.