Trung Quốc: Người đàn ông 63 tuổi suýt mất mạng vì tin lời quảng cáo nha khoa, bị nhổ 12 răng trong một lần khám

Một phòng khám nha khoa tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vừa bị cơ quan chức năng ra lệnh đóng cửa chấn chỉnh và buộc hoàn trả toàn bộ chi phí sau khi có hành vi nhổ sạch 12 chiếc răng còn lại của một người đàn ông 63 tuổi đang mắc nhiều bệnh nền nguy hiểm.

Vừa qua, các cơ quan chức năng tại Trung Quốc đã chính thức áp đặt hình phạt nghiêm khắc đối với một phòng khám nha khoa tư nhân sau khi cơ sở này bị phát hiện có những sai phạm y khoa đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Li, 63 tuổi, trú tại thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây thuộc vùng tây bắc Trung Quốc.

Sự việc bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái khi ông Li đến Phòng khám Nha khoa Đại Đoàn Viên để kiểm tra sau khi cảm thấy đau nhức ở một chiếc răng. Tuy nhiên, chuyến đi khám thông thường này đã biến thành một cơn ác mộng y tế và tài chính đối với cụ ông.

Ông Li có rất nhiều bệnh nền nghiêm trọng (bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, tiểu đường, cao huyết áp, đặt 4 stent) - những đối tượng chống chỉ định hoặc phải cực kỳ thận trọng khi nhổ răng và cấy implant hàng loạt.

Chia sẻ với giới truyền thông Trung Quốc, ông Li cho biết bản thân đã hoàn toàn tin vào những lời quảng cáo đầy hoa mỹ và phóng đại của phòng khám này như “Trồng răng implant buổi sáng, ăn thịt buổi chiều” hay “Sở hữu trọn bộ răng, sống thọ qua tuổi 100”.

Đánh vào tâm lý của người cao tuổi, nhân viên của phòng khám thậm chí đã cử một chiếc xe riêng đến tận nhà để đón ông và đưa ra lời đề nghị kiểm tra sức khỏe răng miệng hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng, sau khi vào phòng thủ thuật, ông Li đã bị các bác sĩ tại đây nhổ bỏ toàn bộ 12 chiếc răng còn lại trong hàm và tiến hành cấy ghép liên tiếp 10 trụ implant.

Ngay sau khi thực hiện xong thủ thuật, các nhân viên của phòng khám đã nhanh chóng tìm cách tiếp cận và rút sạch toàn bộ số tiền 18.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 72,7 triệu đồng) từ tài khoản ngân hàng cũng như các ví điện tử cá nhân của ông Li.

Chưa dừng lại ở đó, họ vẫn tiếp tục để lại một hóa đơn yêu cầu thanh toán khoản nợ còn lại trị giá 6.200 Nhân dân tệ. Con trai của ông Li bàng hoàng nhớ lại thời điểm tìm thấy cha mình: “Khi tôi tìm thấy bố, miệng ông vẫn còn đầy máu, và trong túi chỉ còn lại đúng 30 Nhân dân tệ để trả tiền xe buýt về nhà”.

Điều khiến gia đình nạn nhân vô cùng phẫn nộ và không thể chấp nhận được chính là việc ông Li vốn có tiền sử mắc rất nhiều căn bệnh nền nghiêm trọng, bao gồm bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, tiểu đường và cao huyết áp, đồng thời đang phải đặt bốn ống nong mạch vành (stent).

Theo các tiêu chuẩn y khoa quy chuẩn, các tình trạng bệnh lý này đòi hỏi các bác sĩ phải cực kỳ thận trọng và có sự giám sát nghiêm ngặt khi tiến hành nhổ răng. Thậm chí, việc thực hiện phẫu thuật cấy ghép răng implant ngay lập tức được xem là hành vi bị nghiêm cấm đối với nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao này.

Nhận định về chuyên môn, ông Fu Dongjie, bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt tại Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán, Trung Quốc, nhấn mạnh rằng các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường tuyệt đối không được thực hiện các thủ thuật cấy ghép răng implant cho đến khi tình trạng bệnh lý của họ được kiểm soát một cách ổn định.

Việc cố tình cấy ghép nhiều răng cùng một lúc tiềm ẩn những rủi ro cực kỳ lớn. Trên thực tế, vào năm 2024, một người đàn ông Trung Quốc đã tử vong chỉ 13 ngày sau khi bị nhổ 23 chiếc răng và cấy 12 trụ implant trong cùng một ca phẫu thuật.

Gia đình tố cáo phòng khám làm giả hồ sơ y tế (thiếu file, ghi sai giới tính thành "nữ", bổ sung biên bản hội chẩn muộn 6 tháng).

Trước hành vi trục lợi bất chính và coi thường mạng sống con người của phòng khám, gia đình ông Li đã liên tục gửi đơn tố cáo lên cục y tế địa phương ba lần để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Trong quá trình đối chất, con trai ông Li phát hiện hồ sơ y tế do phòng khám cung cấp có dấu hiệu làm giả nghiêm trọng.

Cứ mỗi khi gia đình chỉ ra các lỗ hổng hoặc tài liệu bị thiếu, phòng khám lại lập tức tự "bù đắp" và sản xuất ra các file mới. Thậm chí, trong các giấy tờ lưu trữ, phòng khám này còn cẩu thả đến mức ghi giới tính của cụ ông 63 tuổi này là “nữ”.

Đáng chú ý hơn, biên bản hội chẩn tim mạch trước phẫu thuật - một thủ tục bắt buộc để đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân - chỉ được phía phòng khám đưa ra sau khi ca phẫu thuật đã kết thúc được sáu tháng. Con trai ông Li bức xúc đặt câu hỏi: “Liệu thực sự có một cuộc hội chẩn tim mạch trước phẫu thuật hay không? Tại sao họ không thông báo cho gia đình bệnh nhân? Họ đã quá táo tợn”.

Vào tháng 7, cục y tế địa phương đã đưa ra kết luận thanh tra chính thức, khẳng định sai phạm y khoa nghiêm trọng đã xảy ra tại Phòng khám Nha khoa Đại Đoàn Viên. Các vi phạm được chỉ rõ bao gồm: không cung cấp các phương án điều trị thay thế cho bệnh nhân, hoàn toàn thất bại trong việc thực hiện các đánh giá toàn diện trước phẫu thuật và không lưu trữ hồ sơ y tế theo đúng tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đã ra lệnh nghiêm khắc buộc phòng khám phải hoàn trả lại toàn bộ chi phí điều trị cho ông Li, đồng thời ra quyết định đóng cửa cơ sở này để tiến hành chấn chỉnh toàn diện. Vụ việc đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Một người quan sát trực tuyến bình luận: “Người đàn ông này thực sự đã rất may mắn khi có thể bình an vô sự sau khi bị nhổ tới 12 chiếc răng cùng một lúc”. Trong khi đó, một ý kiến khác thẳng thắn chỉ trích: “Những gì phòng khám này đã làm thực chất không khác gì một hành vi giết người”.