Trung Quốc mạnh tay hạ nhiệt "cơn sốt" vàng, bạc, dầu: Ra cảnh báo tới nhà đầu tư

Ngày 30/1, Trung Quốc đã tạm ngừng giao dịch đối với 5 quỹ đầu tư hàng hóa nhằm kìm hãm cơn sốt đầu tư vào vàng, bạc và dầu mỏ, đồng thời giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị.

Quỹ mở niêm yết (LOF) UBS SDIC Silver Futures Fund tạm ngừng giao dịch cả ngày 30/1. Đây là quỹ công duy nhất đầu tư vào hợp đồng tương lai bạc tại Trung Quốc đại lục. Lần này là lần tạm ngừng thứ 2 kể từ ngày 22/1.

Ngoài ra, 4 quỹ LOF liên quan đến dầu mỏ cũng bị tạm ngừng giao dịch đến 10:30 sáng nay. Trước khi tạm ngừng, các công ty quản lý quỹ đã đưa ra nhiều cảnh báo về rủi ro giá giao dịch cao.

Các động thái này diễn ra khi các nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Mỹ với châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông.

Giá vàng và bạc đã nhiều lần phá kỷ lục trong tháng này, đạt mức đỉnh lần lượt 5.600 USD và 122 USD/ounce vào 29/1 tại New York. Vàng và bạc đã tăng hơn 22% và 58%, tương ứng, trong 30 ngày qua.

Giá dầu Brent cũng vượt mốc 70 USD/thùng lần đầu tiên sau khoảng 5 tháng vào 29/1 khi các tàu chiến Mỹ tiến gần hơn đến Iran. Giá dầu chuẩn đã giảm xuống còn 69,70 USD vào 30/1 tại Hồng Kông.

“Căng thẳng thương mại leo thang làm gia tăng biến động giá cả hàng hóa. Diễn biến này phản ánh sự suy yếu niềm tin vào vị thế thống trị của Mỹ và đồng đô la Mỹ, cũng như việc siết chặt kiểm soát đối với các nguồn tài nguyên chiến lược”, Xu Tianchen, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit, nhận định. “Việc Trung Quốc tạm ngừng giao dịch và đưa ra cảnh báo nhằm duy trì sự ổn định của thị trường vốn và giúp các nhà đầu tư tránh chịu tổn thất lớn”.

Ngay sau khi đạt mức cao kỷ lục mới, giá vàng và bạc đã giảm lần lượt tới 5,7% và 8,4% vào tối 29/1, khi một số nhà đầu tư thu được lợi nhuận. Đà giảm tiếp tục mạnh hơn vào hôm nay tại châu Á, đưa giá vàng xuống 5.090 USD/ounce và giá bạc xuống 104 USD/ounce vào lúc 4:30 chiều giờ Hồng Kông.

Ngân hàng UBS, vốn đã nâng dự báo giá vàng lên 6.200 USD/ounce cho 9 tháng đầu năm, đã cảnh báo về sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động đầu cơ ngắn hạn. “Chúng tôi vẫn thích vàng, nhưng hiện tại muốn quan sát từ xa”, Joni Teves, chuyên gia về kim loại quý tại UBS Global Research, cho biết trong một bản ghi chú.

Các quỹ đầu tư hàng hóa và cổ phiếu của Trung Quốc, vốn chịu sự giám sát của cơ quan quản lý, cũng đã thực hiện các biện pháp để kiềm chế sự biến động.

Bên cạnh việc tạm ngừng giao dịch, quỹ mở UBS SDIC đã tạm dừng nhận đăng ký mới từ 28/1, khi giá của quỹ trên thị trường thứ cấp cao hơn 64% so với giá trị tài sản ròng được công bố gần đây nhất.

Quỹ LOF E Fund Gold Theme của E Fund Management cũng đã đóng cửa nhận đầu tư mới từ 28/1. Ngày 27, quỹ này ghi nhận mức giá cao hơn 14,5% trên thị trường thứ cấp.

Ngoài ra, 4 công ty khai thác mỏ niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng cảnh báo về sự biến động mạnh của giá vàng khi nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và khiến giá cổ phiếu giảm mạnh.

Theo SCMP﻿