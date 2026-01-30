Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục doanh thu chưa từng có trong lịch sử, lợi nhuận tăng mạnh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Mới đây, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2025. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup trong năm 2025 đạt 332.770 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước. Đây cũng là mốc doanh thu cao nhất lịch sử của tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn đạt 26.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỷ đồng, lần lượt tăng 57% và 111% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này đã vượt kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.

Đáng chú ý, tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản tập đoàn Vingroup đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 34% so với cùng ngày năm trước.

Vì sao Vingroup lập kỷ lục doanh thu?

Theo báo cáo tài chính trên, trong năm 2025, sở dĩ Vingroup lập kỷ lục về doanh thu cũng như lợi nhuận sau thuế tăng mạnh là do các trụ cột chính của tập đoàn đều ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, trong lĩnh vực Công nghệ - Công nghiệp, số lượng ô tô bàn giao trong năm 2025 tăng gấp đôi so với năm trước, đạt 196.919 xe trên toàn cầu. Trong đó, riêng quý IV/2025 ghi nhận mức kỷ lục với 86.557 xe được bàn giao.

Đáng chú ý, tại thị trường trong nước, VinFast tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu, với hơn 175.000 ô tô điện được giao đến tay khách hàng. Bốn dòng xe bán chạy nhất tại thị trường nội địa trong năm qua là các mẫu VF3, VF5, Limo Green và VF6. Ngoài ra, dòng xe Green, tiêu biểu là mẫu Limo Green, đạt doanh số 27.127 xe trong năm, dù chỉ bắt đầu bàn giao từ tháng 9.

Đồng thời, với xe máy điện, trong năm 2025, VinFast đã tiêu thụ tổng cộng 406.453 chiếc tại thị trường nội địa, giữ vị trí dẫn đầu về thị phần trong phân khúc này tại Việt Nam.

Dòng xe Green của VinFast, tiêu biểu là mẫu Limo Green, đạt doanh số 27.127 xe trong năm, dù chỉ bắt đầu bàn giao từ tháng 9/2025. Ảnh: VinFast

Cùng với hoạt động kinh doanh, VinFast vẫn tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh thông qua các chính sách hậu mãi và việc phối hợp cùng V-Green triển khai hệ thống sạc hiện đại. Trong đó, đáng chú ý có giải pháp tủ đổi pin dành riêng cho xe máy điện được đẩy mạnh. Kế hoạch hoàn thiện 45.000 tủ đổi pin dự kiến trong quý I/2026.

Với mảng Thương mại - Dịch vụ, Vinhomes (mã chứng khoán VHM) ghi nhận doanh số bán hàng đạt mức kỷ lục 205.300 tỷ đồng, tức là gấp đôi so với năm 2024. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt triển khai 4 dự án mới tại các thị trường trọng điểm, bao gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Riêng trong quý IV/2025, Vinhomes chính thức mở bán phân khu Vịnh Tiên thuộc dự án Vinhomes Green Paradise. Đây là đại đô thị ESG lấn biển được định hướng phát triển thành không gian sống và nghỉ dưỡng sinh thái; đồng thời, hình thành trung tâm tài chính – dịch vụ mới phía Nam TP HCM

Ngoài ra, với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam phục hồi và tăng trưởng mạnh, Vinpearl (mã chứng khoán VPL) tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt với các chỉ số vận hành và kết quả kinh doanh tích cực. Cụ thể, năm 2025, Vinpearl ghi nhận gần 2,3 triệu đêm phòng bán ra, tăng 21% so với năm trước. Tỷ lệ lấp đầy tại các cơ sở lưu trú đạt 52%, cao hơn 7 điểm phần trăm so với năm 2024. Đồng thời, hệ thống công viên giải trí VinWonders thu hút hơn 9 triệu lượt khách tham quan, tăng gần 17% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong quý IV/2025, Vingroup công bố bổ sung trụ cột kinh doanh thứ 6 là Văn hóa, hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật hiện đại.

Sân vận động Trống Đồng, tâm điểm của Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: VIC

Kết thúc năm 2025, Vingroup đồng loạt triển khai 11 dự án trọng điểm trên cả nước, trải rộng từ phát triển đô thị, hạ tầng, năng lượng tái tạo đến công nghiệp nặng. Trong đó, có Khu đô thị thể thao Olympic với quy mô hơn 9.171 ha tại Nam Hà Nội được định hướng trở thành đô thị thể thao – dịch vụ – sinh thái gắn với giao thông công cộng.