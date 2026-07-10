Trung Quốc lôi kéo Nga xây dựng một kế hoạch chung để đối phó Starlink

Kế hoạch của Trung Quốc bao gồm việc phá hủy vật lý các vệ tinh thuộc mạng lưới Starlink, họ cần có sự giúp đỡ từ Nga để tăng xác suất thành công.

Theo các tài liệu mà ấn phẩm The Insider có được, phía Trung Quốc đã đề xuất với đối tác Nga một loạt biện pháp để chống lại chòm sao vệ tinh Starlink, trong đó bao gồm cả cơ chế pháp lý và hành chính, thậm chí dẫn đến việc phá hủy vật lý chúng.

Kỹ sư từ các công ty hàng đầu về không gian và quốc phòng của Trung Quốc đã tập trung trong một cuộc họp kín tại thành phố Quảng Châu. Một trong những chủ đề chính là thảo luận về biện pháp vô hiệu hóa hệ thống Starlink.

Các tài liệu của Diễn đàn Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Trung - Nga lần thứ ba có một bài trình bày riêng về cuộc chiến chống lại hệ thống Starlink. Mặc dù tài liệu này được viết bằng cả tiếng Trung và tiếng Nga, nhưng khả năng cao nó được phía Trung Quốc soạn thảo.

Bài thuyết trình được trình bày bởi hai nhà nghiên cứu đến từ Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) - ông Huang Hui và Ren Jie.

CASC là doanh nghiệp chính của Trung Quốc trong ngành công nghiệp vũ trụ. Tài liệu này được phân loại "chỉ sử dụng nội bộ", cao hơn một bậc so với những gì được công khai.

Các slide thuyết trình biện pháp đối phó Starlink từ diễn đàn Nga - Trung.

Giai đoạn đầu tiên trong việc đối phó với Starlink bao gồm áp lực pháp lý và ngoại giao chung giữa Nga và Trung Quốc.

Lý lẽ chính được đưa ra là hệ thống này làm tăng nguy cơ va chạm vệ tinh do mật độ tập trung cao ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Vì vậy, Trung Quốc đề xuất thành lập một liên minh quốc tế để tìm kiếm các quy định hạn chế việc mở rộng mạng lưới Starlink hơn nữa.

Giai đoạn thứ hai bao gồm việc Trung Quốc và Nga cùng nộp đơn xin cấp phép các dải tần số và vị trí quỹ đạo cần thiết cho việc triển khai Starlink tiếp theo.

Như vậy, bằng cách sử dụng ảnh hưởng của mình trong các cơ quan quản lý quốc tế, Trung Quốc và Nga dự định cản trở sự phát triển trong tương lai của hệ thống. Tài liệu này trực tiếp coi động thái trên là một biện pháp đối phó quân sự phối hợp nhằm vào Công ty ScapeX của tỷ phú công nghệ Elon Musk.

Ngoài cuộc tranh chấp về phổ tần vô tuyến, các nhà nghiên cứu đề xuất tạo ra một hệ thống đối kháng điện tử chung bao gồm “giảm công suất và nhiễu thích ứng”. Mục tiêu là chặn có chọn lọc liên lạc Starlink ở những khu vực địa lý cụ thể.

Các nhà nghiên cứu của CASC cũng đề xuất phát triển "biện pháp đối phó chi phí thấp" dựa trên nguyên tắc "một chống lại nhiều" để phá hủy vệ tinh Starlink trên quỹ đạo.

Theo tác giả của ý tưởng này, nếu sự ổn định của mạng lưới Starlink được đảm bảo bởi số lượng vệ tinh đông đảo, thì giải pháp phải là một loại vũ khí đủ rẻ để phá hủy vệ tinh đang hoạt động nhanh hơn tốc độ SpaceX phóng các vệ tinh mới.

Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận về việc trao đổi kinh nghiệm chiến đấu của Nga lấy công nghệ của Trung Quốc, cũng như việc cùng phát triển hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp.