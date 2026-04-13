Trung Quốc lỡ cơ hội: EU trả Nga gần 3 tỷ euro để mua dự án khí hóa lỏng Yamal

Theo dữ liệu mới, Liên minh châu Âu đã tăng mạnh mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Yamal LNG của Nga trong quý đầu tiên năm 2026.

EU nhập khẩu gần như toàn bộ lượng hàng có sẵn và chi trả ước tính 2,88 tỷ euro, bất chấp lệnh cấm vận trong tương lai đe dọa làm giảm nguồn cung, ông Malte Humpert - chuyên gia thị trường năng lượng tại gCaptain cho biết.

Dữ liệu do nhóm môi trường Urgewald tổng hợp, dựa trên hệ thống theo dõi của Công ty tư vấn Kpler cho thấy EU đã nhận được 69 lô hàng khí đốt từ dự án Yamal LNG trong giai đoạn tháng 1 - 3, tăng từ 56 lô hàng trong cùng kỳ năm trước.

Khối lượng như vậy chiếm 97% tổng lượng xuất khẩu toàn cầu của dự án trên, nhấn mạnh vai trò trung tâm của châu Âu trong việc mua sản lượng khí đốt khai thác từ Bắc Cực của Nga.

Chỉ có 2 lô hàng được đưa đến các nước ngoài EU, trong đó Trung Quốc nhận được lô đầu tiên kể từ tháng 11/2025, nhưng phải sau khi thị trường châu Âu nhận đủ phần của mình.

Nga đẩy mạnh xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng sang châu Âu.

Châu Âu vẫn là thị trường không thể thiếu đối với dự án LNG trọng điểm của Nga, nhưng theo phân tích của Urgewald, EU cho đến nay vẫn chưa tạo cơ hội cho Nga khai thác lợi thế này.

Giá LNG đã tăng mạnh sau khi thị trường gặp phải cú sốc do căng thẳng địa chính trị gây ra bởi cuộc tấn công của Mỹ vào Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz. Giá khí đốt chuẩn từ trung tâm TTF của Hà Lan giao hàng vào tháng tới đã tăng hơn 50% so với tháng trước, giúp tăng doanh thu cho Nga.

Mỗi chuyến hàng từ cảng Sabetta ở Bắc Cực đến châu Âu mất trung bình 8,3 ngày, đảm bảo việc xử lý nhanh chóng bởi "hạm đội Yamal" gồm 14 tàu chở dầu chuyên dụng Arc7 có khả năng hoạt động trong điều kiện băng giá.

Với mỗi tàu giao hàng khoảng 22 ngày một lần, dự án phụ thuộc rất nhiều vào việc tiếp cận nhanh chóng các cảng biển châu Âu để duy trì sản lượng trong những tháng mùa Đông, khi điều kiện băng giá hạn chế hoạt động.

Sự phụ thuộc về mặt hậu cần củng cố vai trò của châu Âu không chỉ với tư cách người mua mà còn là một trung tâm trung chuyển và xuất khẩu quan trọng. Các nhà theo dõi cho rằng việc tiếp tục mua LNG làm suy yếu nỗ lực của EU trong việc giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy Nga hiện chỉ có chưa đến một nửa năng lực vận tải cần thiết để chuyển hướng khối lượng hàng hóa đến các thị trường xa hơn.

Nếu không tiếp cận được các cảng châu Âu, lượng hàng hóa xuất khẩu hàng năm từ Dự án Yamal LNG có thể giảm từ khoảng 270 chuyến xuống chỉ còn 120 - 130 chuyến, gây suy giảm mạnh doanh thu, các nhà phân tích kết luận.

Theo Reporter




