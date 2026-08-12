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Trung Quốc lắp thành công khối thép 840 tấn gây chấn động ngành năng lượng: Cỗ máy nặng bằng 560 chiếc ô tô, chuẩn bị xả 4 tỷ kWh điện sạch mỗi năm

Khánh Linh
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Rotor máy phát điện nặng 840 tấn vừa được lắp đặt thành công tại Nhà máy Thủy điện Datang Zala ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.

Đây là dự án được trang bị các tổ máy thủy điện kiểu xung lực có công suất đơn lớn nhất thế giới. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), việc lắp đặt được hoàn tất ngày 11/8.

Nhà máy Datang Zala là dự án trọng điểm nhằm truyền tải điện sản xuất tại Tây Tạng đến các khu vực khác của Trung Quốc. Dự án sẽ được trang bị hai tổ máy phát điện tuabin xung lực công suất 500 MW.

Công trình ứng dụng nhiều công nghệ thủy điện tiên tiến, trong đó có công nghệ vận hành ở độ cao lớn, cột nước siêu cao và công suất tổ máy lớn.

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Rotor vừa được lắp đặt nặng khoảng 840 tấn, tương đương trọng lượng của khoảng 560 ô tô chở khách. Đây là bộ phận cốt lõi của máy phát điện, có nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng cơ học thành điện năng.

Theo CCTV, việc hoàn tất lắp đặt rotor cho thấy dự án đã bước vào giai đoạn cuối trước khi đưa vào vận hành. Cột mốc này cũng phản ánh những tiến bộ của Trung Quốc trong việc phát triển các công nghệ cốt lõi cho thiết bị thủy điện xung lực công suất lớn.

Khi đi vào hoạt động đầy đủ, Nhà máy Thủy điện Datang Zala dự kiến sản xuất gần 4 tỷ kWh điện sạch mỗi năm. Sản lượng này có thể giúp tiết kiệm khoảng 1,3 triệu tấn than và giảm 3,42 triệu tấn khí CO2 phát thải mỗi năm.

Dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống năng lượng Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ truyền tải nguồn thủy điện dồi dào từ khu vực Tây Tạng đến các vùng có nhu cầu sử dụng điện lớn.

Theo China Daily

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