Trung Quốc lần đầu triển khai 5 loại tiêm kích tàng hình

Bước nhảy vọt của Không quân Trung Quốc

Ngày 3/9, tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật , Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã phô diễn sức mạnh hàng không chưa từng có: toàn bộ 5 biến thể tiêm kích tàng hình thế hệ 5 lần đầu cùng xuất hiện. Đây là cột mốc đặc biệt, khi chỉ 8 năm trước, vào tháng 2/2017, J-20 mới chính thức vào biên chế, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ tự sản xuất và trang bị chiến đấu cơ tàng hình.

Máy bay chiến đấu J-35 của Hải quân PLA Trung Quốc. Ảnh Military Watch

Trong suốt quá trình phát triển, J-20 liên tục được cải tiến: hình dáng khí động học được tinh chỉnh để tăng khả năng tàng hình, buồng lái và hệ thống điện tử hàng không nâng cấp, động cơ nội địa WS-10C thay thế hàng nhập khẩu. Đặc biệt, dòng J-20 đã vươn tới tầm đối trọng trực tiếp với F-22 và F-35 của Mỹ trong năng lực không chiến ngoài tầm nhìn.

Nếu tại lễ duyệt binh năm 2019 chỉ xuất hiện J-20 bản tiêu chuẩn, thì năm nay có tới ba biến thể: J-20 trang bị động cơ WS-10C, J-20S hai chỗ ngồi - chiến đấu cơ tàng hình hai chỗ ngồi duy nhất trên thế giới và J-20A/B với khoang lái phẳng, sống lưng nhô cao, được thiết kế để tương thích với động cơ thế hệ mới WS-15. Việc đưa song song nhiều biến thể J-20 vào hoạt động phản ánh chiến lược đa nhiệm và tiến trình hoàn thiện nhanh chóng.

J-35 - con át chủ bài mới nổi

Ngoài J-20, sự xuất hiện của J-35 - dòng tiêm kích tàng hình hạng trung, đã gây chú ý lớn. Ban đầu, giới quan sát cho rằng J-35 chỉ phục vụ hải quân với biến thể hoạt động trên tàu sân bay và bản xuất khẩu.

Tuy nhiên, từ tháng 7/2025, Không quân Trung Quốc chính thức xác nhận đưa J-35 vào biên chế, tạo ra “bộ đôi cao - thấp” J-20 và J-35. Điều này biến Trung Quốc thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đồng thời trang bị hai loại tiêm kích tàng hình thế hệ 5 cho không quân.

Máy bay chiến đấu J-35 của Hải quân PLA Trung Quốc. . Ảnh Military Watch

Trong lễ duyệt binh, J-35 còn tham gia đội hình với J-16D - biến thể chế áp điện tử của J-16, cho thấy chiến lược kết hợp tác chiến điện tử, tiêm kích hạng nặng và chiến đấu cơ tàng hình hạng trung. Đặc biệt, bản hải quân của J-35 cũng bay biểu diễn cùng biên đội J-15, trong đó có J-15DT tác chiến điện tử, khẳng định năng lực không chiến trên biển ngày càng toàn diện.

Việc trang bị J-35 mang lại lợi thế rõ rệt: kích thước nhỏ gọn, chi phí vận hành thấp hơn J-20, nhưng vẫn sở hữu khả năng tàng hình, hệ thống điện tử hàng không hiện đại và tính cơ động vượt trội so với nhiều đối thủ khu vực.

Điều này giúp Trung Quốc linh hoạt hơn trong việc triển khai lực lượng, từ bảo vệ không phận ven biển đến tác chiến trên các cụm tàu sân bay.

Viễn cảnh thế hệ 6 và cán cân quyền lực

Sự kiện phô diễn cả 5 loại chiến đấu cơ tàng hình - gồm ba biến thể J-20 và hai biến thể J-35, đã cho thấy Trung Quốc hiện sở hữu đội hình tiêm kích thế hệ 5 đa dạng nhất hành tinh, vượt xa Mỹ vốn chỉ tập trung vào F-22 và F-35.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20. Ảnh Military Watch

Tuy nhiên, tương lai vẫn còn ẩn số. Tháng 12/2024, Trung Quốc đã hé lộ hai thiết kế tiêm kích thế hệ 6 ở giai đoạn nguyên mẫu. Giới phân tích nhận định khi các mẫu này bước vào sản xuất hàng loạt trong thập niên 2030, chúng có thể thay thế vai trò của J-20 và J-35 ở nhiều nhiệm vụ, bởi chi phí và hiệu quả sẽ vượt trội.

Dẫu vậy, hiện tại, việc đồng loạt đưa vào hoạt động nhiều biến thể thế hệ 5 đã chứng minh Trung Quốc không chỉ thu hẹp khoảng cách với Mỹ, mà còn tạo ra ưu thế về quy mô, đa dạng và tốc độ triển khai.