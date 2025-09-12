HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Apple và Samsung cùng được đặt lên bàn cân: iPhone Air hay Galaxy S25 Edge mới là nhà vô địch?

Minh Anh |

Hai cái tên này cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu điện thoại mỏng nhất thế giới.

Cuộc chiến siêu mỏng giữa iPhone Air và Samsung Galaxy S25 Edge đang nóng hơn bao giờ hết! Hai "chiến binh" này tranh ngôi vương điện thoại mỏng nhất thế giới. Thử tài hiểu biết của bạn với 5 câu hỏi siêu thú vị để khám phá sự khác biệt giữa hai flagship này! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ


Hỏi 1: iPhone Air có độ mỏng bao nhiêu?


Hỏi 2: iPhone Air hay Galaxy S25 Edge mỏng hơn?


Hỏi 3: Apple đã làm gì để tăng dung lượng pin cho iPhone Air?


Hỏi 4: Kích thước màn hình của Galaxy S25 Edge là bao nhiêu?


Hỏi 5: Giá khởi điểm của iPhone Air so với Galaxy S25 Edge thế nào?

Quizz Soha

điện thoại mỏng

Galaxy S25 Edge

iphone air

