Được mệnh danh là "kẻ diệt tàu sân bay", vũ khí chống hạm thế hệ mới này có tiềm năng làm thay đổi mạnh mẽ cán cân quyền lực ở Thái Bình Dương.

Theo tạp chí National Security của Mỹ, YJ-20 sử dụng thiết kế hai giai đoạn: trong giai đoạn giữa chuyến bay, nó đạt tốc độ trên Mach 6, sang tới cú bổ nhào cuối cùng, nó tăng tốc lên Mach 10.

Tầm hoạt động của tên lửa YJ-20 nằm trong khoảng 1.000 đến 1.500 km. Để so sánh, tầm xa của máy bay chiến đấu trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ không vượt quá 900 km, điều này đặt các hàng không mẫu hạm vào thế bất lợi rõ rệt.

Tên lửa siêu thanh YJ-20 của Trung Quốc còn được đánh giá cao hơn Zircon do Nga chế tạo.

Điểm đặc trưng của YJ-20 là quỹ đạo tấn công. Không giống như các tên lửa chống hạm truyền thống bay ở độ cao thấp, tên lửa Trung Quốc tiếp cận mục tiêu theo quỹ đạo bay cao và tấn công boong tàu gần như thẳng đứng.

Cuộc tấn công nhắm vào khu vực dễ bị tổn thương nhất của tàu sân bay - các nhà chứa máy bay và kho đạn dược bên dưới boong tàu.

Một số nhà phân tích của CSIS đã tính toán rằng chỉ cần 3 đến 4 phát bắn trúng đích của YJ-20 là đủ để vô hiệu hóa một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân nặng 100.000 tấn.

Tên lửa này đã được tích hợp vào hệ thống phóng thẳng đứng đa năng của tàu khu trục Type 055 (112 ống phóng) và Type 052D. Một chiến hạm có thể mang tới 16 tên lửa này, biến chúng thành một nền tảng di động đủ khả năng đe dọa lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay ở tầm bắn xa hơn cự ly hoạt động tiêm kích hạm đi kèm.

YJ-20 bổ sung cho các hệ thống DF-21D và DF-26 đặt trên đất liền, tạo ra một hệ thống phòng thủ chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) nhiều lớp.

Trong báo cáo thường niên, Lầu Năm Góc thừa nhận Bắc Kinh sở hữu kho vũ khí siêu thanh lớn nhất thế giới. Theo các chuyên gia phương Tây, sự xuất hiện của YJ-20 đánh dấu sự kết thúc kỷ nguyên thống trị của tàu sân bay ngoài khơi bờ biển Trung Quốc.