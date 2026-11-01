Trung Quốc hiện có thể đánh chìm hạm đội Mỹ bằng tên lửa siêu thanh từ UUV bí ẩn

Khi Trung Quốc ra mắt tàu ngầm 3 thân không người lái và mẫu hạm UUV, ưu thế tác chiến trên biển đã thuộc về họ.

Tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-20 trong một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh.

Cuối năm 2025, hình ảnh vệ tinh từ Trung Quốc đã phát hiện một con tàu bí ẩn, sau đó được xác định là một tàu 3 thân không người lái bán chìm chở vũ khí, trên đó được cho là có các bệ phóng dành cho tên lửa dẫn đường.

Mới đây những thông tin chi tiết mới đã được tiết lộ về chiếc tàu 3 thân này, mà tên gọi của nó vẫn chưa được biết đến. Theo Naval News, đây dường như là một phương tiện tự hành dưới nước không người lái (UUV) hoàn chỉnh với lượng giãn nước ước tính khoảng 900 tấn.

Hình ảnh mới về cấu trúc của tàu 3 thân không người lái kiêm kho vũ khí của Trung Quốc, được trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh.

Trên tàu, trong hai khoang chứa vũ khí lớn, nó mang theo từ 16 đến 18 tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-20, loại tên lửa vừa mới hoàn thành thử nghiệm trên một tàu tuần dương tên lửa của Trung Quốc.

Các đặc tính chính xác của YJ-20 hiện chưa được biết rõ, nhưng ước tính ở giai đoạn cuối của chuyến bay, nó có thể đạt tốc độ lên tới Mach 9 (hơn 11.000km/h), và tầm bay có thể đạt 1.500 - 2.000km.

Tức là tàu ngầm không người lái này có thể lặng lẽ nổi lên ở đâu đó trên Thái Bình Dương, phóng 16 - 18 tên lửa chống hạm siêu thanh vào một tàu chiến hoặc nhóm tàu sân bay của Mỹ, và nhanh chóng quay trở lại Trung Quốc, ẩn mình dưới mặt nước.

Những tên lửa siêu thanh như vậy là mục tiêu rất khó nhắm trúng, ngay cả đối với một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, do tốc độ cực cao và khả năng cơ động linh hoạt. Vì vậy, nếu Trung Quốc tạo ra cả một hạm đội tàu ngầm không người lái như vậy, chúng sẽ trở thành một vấn đề lớn đối với Mỹ.

Chiếc UUV có thể được vận hành bằng hệ thống đẩy phản lực nước, hoặc chân vịt chạy bằng máy phát điện diesel, khi phần ống thông khí của nó đã lộ diện. Những đặc điểm khác của chiếc tàu 3 thân không người lái dưới nước này hiện vẫn chưa được biết và có khả năng nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Một tàu mẹ cỡ nhỏ dành cho phương tiện không người lái dưới nước được phát hiện ở Quảng Châu.

Các tàu chiến Mỹ vốn đã buộc phải tránh xa bờ biển Trung Quốc do tên lửa chống hạm siêu thanh và tên lửa đạn đạo. Nhưng giờ đây mối nguy hiểm này sẽ rình rập chúng ở Thái Bình Dương, hoặc ngay trên bờ biển phía Tây của Mỹ.

Nhìn chung trong những năm gần đây Trung Quốc đã tích cực thử nghiệm nhiều ý tưởng khá táo bạo. Ví dụ mới nhất là mẫu hạm dài 205m dành cho UUV, cũng như phiên bản nhỏ hơn của nó, được chế tạo bí mật và đã hạ thủy, sẽ giúp mang những chiếc tàu ngầm không người lái đi xa căn cứ để tung đòn tấn công bí mật và đầy bất ngờ.