Những hình ảnh ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 100 triệu lượt xem và khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ.

Một huyện ở Tây Nam Trung Quốc đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi yêu cầu các giáo viên tiểu học và THCS lên sân khấu chụp ảnh cùng dòng chữ mang ý nghĩa “nỗi tủi nhục”, nhằm công khai phê bình thành tích học tập thấp của học sinh.

Sự việc xảy ra tại một cuộc họp nội bộ do Cục Giáo dục huyện Lôi Ba, tỉnh Tứ Xuyên tổ chức vào cuối tháng 8, theo Zhengzai News. Những bức ảnh được chụp tại đây sau đó lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích gay gắt nhằm vào chính quyền địa phương.

20 giáo viên bị công khai chỉ trích trên sân khấu vì có học sinh bị điểm thấp - Ảnh: SCMP

Trong phần trao thưởng và xử lý những trường hợp có thành tích kém, hơn 20 giáo viên tiểu học bị yêu cầu lên sân khấu chụp ảnh tập thể. Phía sau họ là một màn hình lớn hiển thị điểm trung vị của học sinh trong kỳ thi gần nhất, với kết quả đều dưới 30/100.

Ngay chính giữa màn hình, phía sau các giáo viên, là hai chữ Hán “chi ru”, có nghĩa là “nỗi tủi nhục”.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 20 giáo viên THCS có học sinh đạt điểm trung bình dưới 15/100 cũng lần lượt được gọi lên sân khấu chụp ảnh. Phía sau họ vẫn là hai chữ mang ý nghĩa “nỗi tủi nhục” trên màn hình lớn.

Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Chỉ riêng trên một nền tảng mạng xã hội lớn, vụ việc đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem.

“Thật nực cười! Họ có thực sự tôn trọng giáo viên không?”, một người dùng mạng bình luận.

Một người khác viết: “Tôi rất thất vọng khi đọc tin này. Các lãnh đạo ngành giáo dục đang coi giáo viên như nô lệ sao? Tôi cho rằng những người này nên lập tức từ chức”.

Học sinh học tập tại một địa điểm ôn thi gaokao. Tại Trung Quốc, các kỳ thi quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của học sinh - Ảnh: Tân Hoa Xã/Chen Sihan

Lôi Ba là một huyện vùng sâu, còn nhiều khó khăn của tỉnh Tứ Xuyên. Nhiều trẻ em tại đây thuộc nhóm “trẻ em bị bỏ lại”, khi cha mẹ phải rời quê đến các thành phố lớn làm việc để tìm kiếm cơ hội tốt hơn.

Một giáo viên THCS ở Thượng Hải, đề nghị không tiết lộ danh tính, bày tỏ sự cảm thông với những đồng nghiệp tại Lôi Ba. Theo người này, trong điều kiện như vậy, việc giúp học sinh duy trì việc học và đạt điểm cao là một thách thức không nhỏ.

“Cha mẹ các em không ở nhà nên không có ai theo sát việc học. Khi học sinh không chịu học, giáo viên cũng không có đủ thẩm quyền để uốn nắn các em. Vì vậy, nhiều em không thực sự nghiêm túc với việc học, dẫn đến điểm số rất thấp”, giáo viên này nói.

Truyền thông Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích cách làm của chính quyền huyện Lôi Ba.

“Thay vì tìm hiểu những nguyên nhân cụ thể khiến kết quả học tập của học sinh sa sút, chính quyền lại chỉ tập trung làm nhục giáo viên. Đây là cách quản lý thô bạo và áp đặt, không những không tạo động lực cho giáo viên mà còn khiến việc giữ chân đội ngũ hiện tại trở nên khó khăn hơn”, trang Guancha.cn bình luận ngày 27/8.

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, chính quyền huyện Lôi Ba ngày 28/8 đã công khai xin lỗi.

“Những gì chúng tôi thực hiện tại cuộc họp là hành động sai trái, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với giáo viên và đã gây tổn thương tâm lý cho những người liên quan”, chính quyền huyện nêu trong thông báo.

“Chúng tôi vô cùng áy náy và đang nghiêm túc nhìn nhận sai lầm của mình”, cơ quan này cho biết, đồng thời nói rằng cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành.

Việc công khai gây áp lực lên giáo viên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đã nhiều lần tìm cách giảm tình trạng chạy theo thành tích và điểm số trong giáo dục.

Năm 2020, Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành Kế hoạch cải cách đánh giá giáo dục trong kỷ nguyên mới, trong đó yêu cầu các trường học và cơ quan quản lý không được chỉ lấy điểm số của học sinh làm tiêu chí đánh giá. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng coi trọng thành tích thi cử vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Những trường có học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi quan trọng, chẳng hạn kỳ thi tuyển sinh THCS và kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, vẫn được xã hội đánh giá cao. Hiệu trưởng các trường này cũng có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong hệ thống giáo dục.

Theo SCMP