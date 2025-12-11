Trung Quốc gây chú ý với nhóm 7 đoàn tàu chở 35 nghìn tấn hàng chạy sát nhau nhờ điều khiển không dây

Trung Quốc thử nghiệm nhóm 7 đoàn tàu chở 35 nghìn tấn hàng di chuyển sát nhau bằng tín hiệu không dây

Truyền thông Trung Quốc ghi nhận một thử nghiệm đặc biệt tại khu tự trị Nội Mông khi 7 đoàn tàu hàng di chuyển sát nhau mà không cần nối cơ khí. Tổng tải trọng mà nhóm tàu này vận chuyển lên tới 35 nghìn tấn, tương đương khoảng 3,5 lần trọng lượng Tháp Eiffel.

Điểm đặc biệt: Thay vì nối cơ khí như thông thường, 7 đoàn tàu được “liên kết ảo” bằng hệ thống điều khiển tín hiệu không dây. Cho phép tăng tốc, phanh và duy trì khoảng cách một cách đồng bộ theo thời gian thực.

Mỗi đoàn tàu chở khoảng 5.000 tấn hàng, và toàn bộ đội hình vận hành như một khối thống nhất.

Theo truyền thông Trung Quốc, công nghệ này có thể giúp nâng công suất vận tải đường sắt lên hơn 50%, mà không cần xây thêm đường ray mới. Mở ra một hướng phát triển tiết kiệm và hiệu quả cho hệ thống logistics.

Đây được xem là bước tiến kỹ thuật quan trọng trong vận tải đường sắt hàng hóa, đặt nền móng cho các mô hình “tàu hàng liên đoàn”. Tạo tiềm năng giảm chi phí, tăng tần suất, nâng cao hiệu quả khai thác đường sắt trong tương lai gần.

Việt Nam lần đầu dùng xe container thuần điện: Chạy 300 km/sạc, kéo tải tới 39 tấn

Maersk vừa công bố sẽ triển khai sử dụng xe container thuần điện tại Việt Nam — lần đầu tiên trong ngành logistics nội địa.

Dòng xe dùng là Qingling EVC61, có khả năng chạy 250–300 km sau mỗi lần sạc, đủ sức kéo rơ-moóc với tải tới 39 tấn tùy cấu hình.

Xe điện sẽ vận chuyển container giữa kho gom hàng lẻ (CFS) của Maersk và các cảng lớn tại TP.HCM gồm Cát Lái, Bình Dương, Đồng Nai. Nhằm giảm phát thải và hỗ trợ dịch vụ vận tải “xanh”.

So với đầu kéo diesel truyền thống, xe điện vận hành êm, ít ồn, chi phí bảo dưỡng thấp hơn phù hợp cho các tuyến ngắn đi đi về về hàng ngày.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh của ngành logistics Việt Nam, mở ra mô hình vận tải bền vững hơn giữa các cảng và kho hàng.

Loạt ô tô thanh lý giá từ 15 triệu gây sốt

Một phiên đấu giá đang được tổ chức bởi Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội rao bán thanh lý 10 ô tô đã qua sử dụng với tổng giá khởi điểm hơn 317 triệu đồng.

Theo danh mục, nhiều xe có khởi điểm chỉ từ 15 triệu đồng: Như một chiếc Suzuki 7 chỗ sản xuất năm 2000 và một xe Toyota Corolla đời 1992. Một chiếc Mercedes‑Benz 16 chỗ đời 2004 cũng được rao bán với giá từ 17,61 triệu đồng.

Một số mẫu khác như 4 chiếc Mitsubishi 8 chỗ đời 2003 có giá khởi điểm 30–45 triệu đồng; mẫu Mazda Premacy đời 2003 khởi điểm 45 triệu đồng.

Ban tổ chức lưu ý người trúng đấu giá phải chịu toàn bộ chi phí sang tên, nộp thuế trước bạ, phí đường bộ còn tồn, vận chuyển, sửa chữa và các chi phí phát sinh khác.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào chiều 19/12 theo hình thức trực tuyến. Người quan tâm có thể đến xem xe tại kho lưu giữ tài sản ở khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Yên Nghĩa.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn








