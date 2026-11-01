Trung Quốc đưa 'siêu máy' nặng 125 tấn về Việt Nam, trị giá 13,5 tỷ đồng, phục vụ loạt dự án của đại gia Nhựa Long Thành

Lô máy móc của Trung Quốc được đưa sang phục vụ nhà máy Nhựa Long Thành.

Theo thông tin từ AlphaTrans, đơn vị thực hiện thủ tục hải quan và vận chuyển, lô hàng máy ép phun nhựa WINTEC được Công ty Nhựa Long Thành nhập khẩu từ Trung Quốc. Hàng gồm 5 kiện, tổng trọng lượng 125 tấn, trong đó kiện nặng nhất lên tới 55 tấn. Trị giá lô thiết bị vào khoảng 13,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 530.000 USD. Đây là máy móc mới 100%, có chứng nhận xuất xứ Trung Quốc theo C/O Form E.

Lô hàng được vận chuyển từ cảng Hiệp Phước về kho của Nhựa Long Thành. Do có trọng lượng lớn, quá trình đưa thiết bị về nhà máy cần phương tiện chuyên dụng, giấy phép vận chuyển đặc biệt và phương án nâng hạ phù hợp. Đơn vị logistics cho biết đã bố trí xe đầu kéo, rơ-moóc sàn thấp, xe cẩu và nhân sự giám sát tại cảng cũng như điểm giao hàng.

Công nghệ ép phun được sử dụng rộng rãi trong ngành nhựa

Máy ép phun nhựa là thiết bị dùng để tạo hình sản phẩm bằng cách nung chảy hạt nhựa, sau đó bơm vật liệu nóng chảy vào khuôn dưới áp suất và lực kẹp nhất định. Khi nhựa nguội và đông đặc theo hình dạng khuôn, máy mở khuôn để lấy sản phẩm ra ngoài.

Đây là công nghệ phổ biến trong sản xuất các chi tiết nhựa có hình dạng phức tạp, yêu cầu độ chính xác và khả năng sản xuất hàng loạt. Tùy loại máy, khuôn và vật liệu, sản phẩm có thể phục vụ nhiều lĩnh vực như bao bì, đồ gia dụng, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, thiết bị y tế và các chi tiết kỹ thuật.

Ưu điểm của phương pháp ép phun nằm ở khả năng tạo ra sản phẩm đồng đều với tốc độ cao khi đã hoàn thiện khuôn và thiết lập thông số sản xuất. Công nghệ này cũng cho phép doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau bằng cách thay đổi khuôn và điều chỉnh quy trình vận hành.

WINTEC là thương hiệu thành lập tại Trung Quốc, thuộc tập đoàn công nghiệp Áo

WINTEC được thành lập năm 2014 tại Trung Quốc và hiện thuộc sở hữu 100% của ENGEL Group, tập đoàn công nghiệp có trụ sở tại Áo, hoạt động trong lĩnh vực máy ép phun nhựa và các giải pháp công nghệ gia công nhựa.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, WINTEC tập trung cung cấp các dòng máy ép phun hướng đến hiệu quả chi phí, thời gian giao hàng và khả năng vận hành. Thương hiệu này phát triển hai dòng sản phẩm chính là t-win, sử dụng hệ thống thủy lực hai tấm, và e-win, sử dụng công nghệ truyền động hoàn toàn bằng điện.

Trong danh mục sản phẩm hiện nay, dòng t-win có dải lực kẹp từ 4.500 đến 40.000 kN, trong khi dòng e-win có dải lực kẹp từ 1.000 đến 5.000 kN. Đây là thông số của các dòng máy trong danh mục sản phẩm WINTEC, không phải thông số đã được xác nhận của thiết bị nhập về Nhựa Long Thành.

ENGEL cho biết nhà máy WINTEC tại Changzhou, Trung Quốc, được thành lập từ năm 2014. Thương hiệu này được phát triển để cung cấp các giải pháp máy ép phun cho thị trường châu Á và nhiều thị trường khác. Công nghệ của WINTEC được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật của tập đoàn ENGEL.

Việc một doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu lô máy ép phun nhựa trị giá khoảng 13,5 tỷ đồng từ Trung Quốc cũng diễn ra trong bối cảnh máy móc phục vụ ngành nhựa là một nhóm hàng có hoạt động giao thương đáng kể. Theo dữ liệu thống kê thương mại đối với mã HS 847710, Việt Nam nhập khẩu 2.031 lô máy ép phun nhựa và cao su trong 6 tháng đầu năm 2026, với 504 doanh nghiệp tham gia. Trung Quốc là nguồn cung lớn nhất, chiếm 35,9% số lô hàng được thống kê.