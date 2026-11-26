Chuyến bay sáng 25-11 đánh dấu lần đầu chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc có sự tham gia của một phi hành gia nước ngoài.

Theo truyền thông Trung Quốc, tàu Thần Châu 24 rời Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tây bắc nước này, lúc 8 giờ 18 phút sáng 25-11 theo giờ Bắc Kinh, tức 7 giờ 18 phút theo giờ Việt Nam.

Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 24 và tên lửa đẩy Trường Chinh-2F tại bãi phóng thuộc Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tây bắc Trung Quốc, ngày 25-11-2026. Ảnh: Tân Hoa xã/Zhang Xiaoyu.

Sau khoảng 10 phút, tàu tách khỏi tên lửa đẩy Trường Chinh-2F và đi vào quỹ đạo dự kiến. Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, quá trình tiếp cận và ghép nối với trạm Thiên Cung dự kiến kéo dài khoảng 3 giờ 30 phút.

Trên chuyến bay do phi hành gia Thang Hồng Ba chỉ huy, kỹ sư bay Vũ Nghị lần đầu lên quỹ đạo, còn phi công Không quân Pakistan Muhammad Zeeshan Ali đảm nhiệm các thí nghiệm khoa học.

Ông Ali, 40 tuổi, là công dân Pakistan đầu tiên bay vào quỹ đạo và dự kiến trở thành phi hành gia nước ngoài đầu tiên đặt chân lên trạm Thiên Cung. Năm 2023, một công dân Pakistan khác là bà Namira Salim đã bay vào không gian trên chuyến bay dưới quỹ đạo của Virgin Galactic.

Kinh nghiệm điều khiển máy bay tốc độ cao là một lợi thế của ông Ali khi cơ quan vũ trụ Pakistan tuyển chọn ứng viên dựa trên sức khỏe, khả năng chịu áp lực tâm lý và sức chịu đựng khi cơ thể chịu gia tốc lớn. Sau khi được chọn, ông trải qua bảy tháng huấn luyện tại Bắc Kinh, trong đó có các lớp tiếng Trung tăng cường để có thể phối hợp với hai đồng nghiệp trong chuyến bay.

Trong 5 đến 10 ngày dự kiến lưu lại trên trạm, ông Ali sẽ tiến hành bốn thí nghiệm do Cơ quan vũ trụ Pakistan công bố. Hai thí nghiệm về vật liệu khảo sát khả năng che chắn bức xạ của vật liệu nhẹ chứa graphene và khả năng tự liền các vết nứt nhỏ của vật liệu sợi carbon. Hai thí nghiệm còn lại hướng tới việc bảo đảm điều kiện sống trong các chuyến bay dài ngày, với nghiên cứu về phản ứng của hạt diêm mạch trong môi trường vũ trụ và khả năng sử dụng vi tảo, vi khuẩn lam để tạo ôxy, hấp thụ khí CO₂ và cung cấp thực phẩm. Hai đồng nghiệp Trung Quốc dự kiến làm việc trên trạm trong sáu tháng.

Chuyến bay diễn ra sau khi Trung Quốc và Pakistan ký thỏa thuận hợp tác về bay vũ trụ có người lái tại Islamabad vào tháng 2-2025. Trước đó, Trung Quốc đã hỗ trợ phóng các vệ tinh của Pakistan và hai nước đang chuẩn bị đưa một xe tự hành do Pakistan chế tạo lên Mặt Trăng trong chương trình Hằng Nga. Với chuyến bay Thần Châu 24, hợp tác giữa hai nước đã mở rộng sang huấn luyện phi hành gia và thực hiện thí nghiệm trên quỹ đạo.