Trung Quốc đột ngột dừng dự án ‘quà tặng’ trị giá hơn 500 tỷ đồng cho nước láng giềng, không nêu rõ lý do

Trung Quốc đã quyết định tạm dừng xây dựng cảng cạn Rasuwa ở cửa khẩu phía bắc Nepal sau khi trận lũ quét hồi tháng 7 phá hủy hơn 90% công trình đang xây dựng, hãng thông tấn Kathmandu Post (Nepal) đưa tin.

Các quan chức Nepal cho biết Bắc Kinh chưa đưa ra lý do cụ thể cho việc tạm dừng này.

“Chính phủ Trung Quốc đã gửi thư cho Bộ Ngoại giao Nepal 3 tháng trước về quyết định tạm dừng xây dựng cảng cạn. Hiện chưa rõ liệu Trung Quốc có tiếp tục dự án hay không”, ông Ashish Gajurel, giám đốc điều hành của cơ quan phát triển vận tải Nepal – đơn vị giám sát cảng cạn trong nước, cho biết.

Theo ban quản lý, quá trình xây dựng tại cảng cạn Rasuwa đã hoàn thành 80% trước khi trận lũ xảy ra hồi tháng 7. Toàn bộ cơ sở hạ tầng công trình đã bị cuốn trôi, chỉ còn lại một tòa nhà duy nhất đứng vững.

Ông Gajurel cho biết: “Chính phủ Trung Quốc đã chi 1,5 tỷ rupee (khoảng 274 tỷ VNĐ), tương đương một nửa tổng vốn dự án”.

Trận lũ quét xảy ra ở Rasuwagadhi vào ngày 8/7 cũng đã cuốn trôi cầu Hữu nghị Nepal-Trung Quốc, còn được gọi là cầu Miteri, làm gián đoạn hoạt động thương mại và đi lại qua biên giới. Khoảng 25 container đậu tại cảng cạn, 90 xe điện mới nhập khẩu đã bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng trong thảm họa.

Với việc lắp đặt cầu giàn tạm thời, cửa khẩu Rasuwagadhi đã đi vào hoạt động một phần và dự kiến sẽ hoạt động hoàn toàn trở lại từ ngày 1/1.

Việc xây dựng cảng cạn Rasuwa bắt đầu vào tháng 5/2019, với thời hạn hoàn thành là tháng 5/2022. Tuy nhiên, đại dịch Covid đã làm chậm tiến độ.

Cảng cạn Rasuwa là món quà từ chính phủ Trung Quốc dành cho Nepal, Kathmandu Post cho biết. Công trình được thiết kế với sức chứa 350 xe container cùng nhà kho, bãi đậu xe, tòa nhà hải quan, bưu điện và khu kiểm dịch.

Dự án có diện tích 8,39 ha, nằm cách biên giới Nepal – Trung Quốc khoảng 2,5 km.

Trong khi đó, tiến độ xây dựng một cảng cạn khác ở Korala, Mustang dọc biên giới Nepal – Trung Quốc cũng diễn ra chậm chạp.

“Chúng tôi đã chuẩn bị báo cáo dự án chi tiết (DPR) từ 1 năm trước. Vì Bắc Kinh cũng rất muốn xây dựng cảng cạn này, nên các quan chức Trung Quốc đã lấy báo cáo do hội đồng chuẩn bị”, ông Gajurel cho biết.

Ông cho biết thêm, cách đây 4 tháng, Trung Quốc tuyên bố sẽ xem xét lại mô hình DPR và đưa ra một thiết kế mới.

Dự án xây dựng cảng cạn Korala có vốn đầu tư ước tính là 1,5 tỷ rupee. Theo các quan chức Nepal, Trung Quốc đã mở rộng mạng lưới đường bộ đến cửa khẩu Korala để tăng cường quan hệ kinh doanh lâu dài với Nepal.

Theo ﻿Kathmandu Post