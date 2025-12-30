Nga vừa lập một kỷ lục chưa từng có ở Việt Nam, tăng trưởng 290%

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko phát biểu tại họp báo. Ảnh: TTXVN

Sáng qua (29/12), tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (RNCC) ở Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga phối hợp cùng Cơ quan Thương mại Nga ở Việt Nam và RNCC tổ chức buổi họp báo nhằm tổng kết tình hình phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong năm 2025, cũng như định hướng các nội dung hợp tác trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo.

Tại họp báo, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko đánh giá về các thành tựu hợp tác kinh tế. Đại sứ dẫn chứng sự thành công của nhà máy lắp ráp xe ô tô GAZ tại Đà Nẵng với 3.000 xe được cung cấp ra thị trường, sự hiện diện mạnh mẽ của Tập đoàn TH True Milk tại Nga như những mô hình hợp tác hiệu quả. Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch đã ghi nhận sự bùng nổ khi số lượng khách Nga đến Việt Nam đạt 590.000 lượt trong 11 tháng.

Theo Đại sứ, số lượng du khách Nga đến Việt Nam dự kiến sẽ vượt mốc kỷ lục 650.000 lượt vào cuối năm, nhờ việc nối lại các đường bay thẳng tới nhiều địa điểm như Hà Nội, Nha Trang và Phú Quốc.





Đóng góp vào tăng trưởng kỷ lục của du lịch Việt Nam

Du khách Nga được chào đón tại sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VOV

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố sáng 6/12, tính chung 11 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,15 triệu người, tức là tăng 21% so với cùng kỳ 2024. Con số này vượt ngưỡng đón khách 18 triệu lượt kỷ lục của năm 2019.

Đáng chú ý, theo Cục Thống kê, Nga hiện là thị trường gửi khách có mức tăng trưởng cao nhất năm 2025 (tính đến thời điểm đầu tháng 12). T heo đó, trong 11 tháng qua, tổng lượng khách Nga đến Việt Nam hiện ước đạt hơn 592.000 lượt, bằng 290% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam thông tin, tổng thu từ khách du lịch tại Việt Nam trong năm này dự kiến vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là con số kỷ lục về doanh thu của ngành du lịch trong một năm.

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam tăng trưởng tích cực

Tại họp báo, Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước trong năm 2025 tiếp tục tăng trưởng tích cực. Theo số liệu thống kê của Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 11/2025, tổng kim ngạch thương mại song phương ước đạt 4,3 tỷ USD (tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, xuất khẩu của Nga đạt 2,24 tỷ USD, tăng 10,75%; nhập khẩu đạt 2,06 tỷ USD, giảm 3%.

Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko tin tưởng, việc khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) sẽ giúp đạt được những kết quả cao hơn nữa. Theo Đại sứ, đầu tháng 12/2025, Hội đồng liên Chính phủ Á - Âu đã họp tại Moscow và ghi nhận những kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, tại họp báo, Đại sứ Bezdetko bày tỏ sự tin tưởng rằng Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, với những thành tựu rực rỡ và Nga sẽ luôn là đối tác tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, chẳng hạn như chuyển đổi số, an ninh mạng và năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Về vấn đề năng lượng hạt nhân, Đại sứ cũng cho biết, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đang được hai bên thảo luận tích cực.