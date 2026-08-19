Trung Quốc đón tin vui với loại quả Việt Nam cũng đang trồng rất nhiều: Châu Âu, Nga cực ưa chuộng, sản lượng tăng mạnh

Không phải sầu riêng tự trồng, Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu một loại trái cây đặc biệt.

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Vụ bưởi Pinghe tại Trung Quốc bước vào mùa thu hoạch và xuất khẩu với sản lượng dự kiến tăng khoảng 10% so với năm trước, trong khi chất lượng trái cây được đánh giá ổn định.

Theo ông Wen, người đứng đầu Công ty TNHH Công nghiệp Trái cây Lipeng huyện Pinghe, diện tích trồng bưởi trong mùa vụ năm nay tăng nhẹ so với năm 2025, kéo theo tổng sản lượng dự kiến tăng khoảng 10%.

Về chất lượng, bưởi năm nay nhìn chung duy trì ổn định, trong khi kích thước quả đồng đều hơn so với mùa trước. Hoạt động xuất khẩu mới bắt đầu, các doanh nghiệp đang tổ chức thu hoạch, sơ chế và vận chuyển dựa trên nhu cầu của thị trường.

Giá bưởi mùa này hiện thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Wen, thị trường được dự báo duy trì tương đối ổn định trong thời gian tới, song chi phí vận chuyển vẫn là yếu tố gây áp lực đáng kể đối với hoạt động xuất khẩu.

"Năng lực vận tải đường biển tương đối ổn định và thời gian vận chuyển đã được rút ngắn so với năm ngoái, nhưng tổng chi phí logistics vẫn ở mức cao", ông Wen cho biết, đồng thời kỳ vọng giá cước sẽ giảm trong những tháng tới.

Về xuất khẩu, EU và Nga vẫn là hai thị trường trọng điểm của doanh nghiệp. Khi hoạt động xuất khẩu dần khởi động trở lại trong mùa vụ mới, doanh số tại các thị trường chính được đánh giá tương đối ổn định.

Bên cạnh việc duy trì những thị trường hiện có, doanh nghiệp cũng đang tìm kiếm thêm các thị trường mới, trong đó có Mỹ và New Zealand, nhằm đa dạng hóa kênh tiêu thụ và giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định.

Trong khi đó, các yêu cầu về an toàn thực phẩm và môi trường tại thị trường quốc tế ngày càng cao. Các nhà nhập khẩu chú trọng hơn đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng và phân loại trái cây, đồng thời có xu hướng yêu cầu các giải pháp đóng gói thân thiện với môi trường hơn.

Theo ông Wen, điều này buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải nâng cao công tác quản lý từ vùng nguyên liệu đến khâu bảo quản và vận chuyển, đồng thời kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi cung ứng.

Trong những tháng tới, giao dịch bưởi được dự báo sôi động hơn khi bước vào cao điểm tiêu thụ. Với sản lượng tăng, giá bán thấp hơn nhẹ so với năm trước nhưng chi phí logistics vẫn cao, các doanh nghiệp xuất khẩu đang giữ quan điểm thận trọng về triển vọng thị trường.