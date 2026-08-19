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Gạo Việt Nam, Thái Lan bất ngờ bị một đối thủ mới vượt mặt tại Philippines, mới xuất hiện đã được trả giá cao kỷ lục

Đức Minh
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Nhu cầu tăng mạnh tại Philippines đang giúp gạo GW-11 của Myanmar đạt mức giá kỷ lục, cao hơn đáng kể so với gạo cùng loại từ Thái Lan.

Gạo Việt Nam, Thái Lan bất ngờ bị một đối thủ mới vượt mặt tại Philippines, mới xuất hiện đã được trả giá cao kỷ lục - Ảnh 1.

Nhu cầu tăng mạnh tại Philippines đang giúp gạo GW-11 của Myanmar được bán với giá kỷ lục, cao hơn đáng kể so với gạo cùng loại từ Thái Lan.

Từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay, Myanmar đã xuất khẩu hơn 800.000 tấn gạo ra thị trường quốc tế. Philippines là một trong những thị trường lớn đối với gạo GW-11 của nước này.

Việt Nam và Thái Lan cũng xuất khẩu gạo sang Philippines. Tuy nhiên, theo ông U Sai Kyaw, thành viên Ủy ban Quản lý Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF), người mua tại Philippines đang dành sự quan tâm lớn hơn cho GW-11 nhờ chất lượng hạt gạo.

Nhu cầu tăng mạnh đã đẩy giá GW-11 lên mức cao kỷ lục. Hiện gạo Myanmar được bán sang Philippines với giá khoảng 580 USD/tấn, trong khi gạo Thái Lan có giá khoảng 480 USD/tấn.

Philippines đang chuẩn bị mua tới 5 triệu tấn gạo, qua đó tiếp tục duy trì nhu cầu lớn đối với GW-11. Giống lúa này cũng mới thâm nhập thị trường Philippines trong năm nay, sau khi được Myanmar xuất khẩu sang Trung Quốc lần đầu vào năm 2024.

Gạo Việt Nam, Thái Lan bất ngờ bị một đối thủ mới vượt mặt tại Philippines, mới xuất hiện đã được trả giá cao kỷ lục - Ảnh 2.

GW-11 là giống lúa vụ hè thu có năng suất cao, đạt khoảng 150-200 giỏ/acre. Giống lúa này hiện được trồng tại Ayeyawady, Yangon, Bago, Mandalay và Nay Pyi Taw. Khoảng 80% diện tích được gieo cấy trong vụ hè thu, còn 10% được canh tác vào mùa mưa.

Khi những lô GW-11 đầu tiên từ vùng Ayeyawady được xuất khẩu sang Philippines trong năm nay, giá bán chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, nhu cầu tăng nhanh đã đẩy giá lên cao. Tại Mandalay, nông dân hiện cũng bán được GW-11 với mức giá tốt hơn, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu phải cạnh tranh để thu mua nguồn hàng.

Mức giá cao của GW-11 Myanmar tại Philippines không đến từ công nghệ chế biến. Theo MRF, lợi thế của giống gạo này nằm ở chất lượng tự nhiên của hạt cùng điều kiện đất đai và nguồn nước thuận lợi, giúp tạo ra sản phẩm có phẩm cấp cao.

MRF cho rằng nhu cầu đối với GW-11 đang mở ra cơ hội để Myanmar mở rộng diện tích canh tác tại các khu vực khác. Tuy nhiên, việc tăng sản lượng cần đi cùng kiểm soát chất lượng để duy trì lợi thế của giống gạo này trên thị trường xuất khẩu.

Tags

gạo

Thái Lan

Philippines

Uỷ ban Quản lý Liên đoàn Lúa gạo Myanmar

myanmar

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