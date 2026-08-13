Trung Quốc đối mặt sự cố dị thường: Hàng nghìn cây đang xanh tốt bỗng 'chết như ngả rạ'

Các chuyên gia môi trường Trung Quốc đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và khắc phục sự cố sinh thái dị thường này.

Tờ SMCP thông tin ngày 12/8, vào thời điểm trong năm mà thảm thực vật ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đáng lẽ phải xanh tốt nhất, thì hàng nghìn cây thuộc nhiều loài khác nhau trong một công viên ở quận Triều Dương của thành phố lại héo úa và chết dần.

Tại khu đất ngập nước công viên Jinzhandian, hàng nghìn cây xanh được cho là đã chết trên bốn khu vực rừng gần mặt nước. Ảnh: SCMP

Tờ Beijing Daily, cơ quan báo chí chính thức của Bắc Kinh ngày 10/8 cho biết mực nước ngầm dâng cao có thể là 'thủ phạm'.

Công viên Jinzhandian, một công viên đất ngập nước tươi tốt tích trữ nước lũ, được mệnh danh là "Hồ Baikal nhỏ" của Bắc Kinh nhờ hồ nước và những khu rừng rộng lớn, đã thu hút một lượng lớn du khách kể từ khi mở cửa vào tháng 9/2025.

Tuy nhiên, theo Beijing Daily, hàng nghìn cây - bao gồm cây hòe, dương, liễu, bạch quả và thông - đã chết chỉ trong bốn khu rừng gần mặt nước. Phần lớn là cây mới trồng, nhưng một số đã khoảng 20 năm tuổi và trước đó vẫn phát triển tốt.

Một nhân viên thuộc chính quyền địa phương quản lý công viên nói với Beijing Daily rằng tình trạng cây chết hàng loạt dọc bờ nước "nhiều khả năng do bị ngập úng kéo dài".

Một quan chức thuộc Sở Thủy lợi quận Triều Dương - đơn vị chịu trách nhiệm trồng và chăm sóc cây con trong công viên - cho biết thiệt hại có thể do mực nước ngầm dâng cao gây ra.

Vị này giải thích rằng khi mực nước ngầm tăng lên, nó có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây.

Vị quan chức nói thêm rằng Sở vẫn đang trong quá trình đánh giá số lượng cây đã chết và tìm cách xử lý vấn đề.

Đối với những cây còn dấu hiệu có thể sống sót, Sở đang tăng cường các biện pháp chăm sóc, bao gồm sử dụng chế phẩm kích thích sinh trưởng và cải thiện hệ thống thoát nước.

Nguồn: SCMP