Trung Quốc đau đầu vì J-10C gặp nạn khi đang có loạt hợp đồng chờ ký kết

GD&TĐ - Một máy bay chiến đấu tiên tiến của Không quân Trung Quốc mới đây đã bị rơi ở huyện Vương Đô, tỉnh Hà Bắc.

Các báo cáo truyền thông cho biết đó là một chiếc Chengdu J-10. Theo thông tin hiện có, máy bay đã bốc cháy sau khi rơi xuống một cánh đồng ngô. Hiện chưa có thông tin nào về số phận của phi hành đoàn.

Nhiều chuyên gia được cho là đang làm việc tại hiện trường để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Chiếc máy bay chiến đấu đã bị phá hủy hoàn toàn và không thể sửa chữa.

Cần nhắc lại, J-10 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô phát triển. Đây là một trong những tiêm kích chủ lực của Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF).

Mẫu máy bay này gần đây đã bắt đầu được xuất khẩu số lượng lớn, bao gồm cả sang các quốc gia vốn không phải là khách hàng lớn của chiến đấu cơ Trung Quốc.

Hiện trường chiếc tiêm kích J-10C của Không quân Trung Quốc gặp nạn.

Cuối tháng 8, thông tin chính thức xác nhận Uzbekistan đã nhận được lô tiêm kích J-10CE đầu tiên (phiên bản xuất khẩu của J-10C), trở thành quốc gia nước ngoài thứ hai sử dụng loại máy bay này sau Pakistan.

Theo truyền thông thế giới, nước này đã đặt hàng tới 24 chiếc J-10CE, ít nhất 6 máy bay đã được đưa vào phục vụ. Thực tế này đánh dấu sự thâm nhập của tiêm kích Trung Quốc vào thị trường Trung Á, vốn trước đây chủ yếu do máy bay Nga chiếm lĩnh.

Hơn nữa các cuộc đàm phán với Bangladesh - quốc gia cũng đã thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đến việc mua J-10CE, hiện đang được chú trọng.

Đối với Không quân Bangladesh, hiện vẫn đang vận hành các máy bay F-7 đã lỗi thời, việc mua tiêm kích tiên tiến của Trung Quốc sẽ là một bước đi đáng kể trong quá trình hiện đại hóa. Đây cũng là quan điểm ở chính đất nước Nam Á.

Việc các điều khoản hợp đồng có được sửa đổi sau sự cố ở tỉnh Hà Bắc hay không nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân vụ tai nạn được công bố. Tức là nếu phía Trung Quốc tiết lộ sự thật một cách trung thực.