Trung Quốc đã đầu tư 10 tỷ USD vào một tỉnh của Việt Nam, giáp ranh Campuchia

Tại Diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết tỉnh hiện là điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư Trung Quốc.

Trong số hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án tại tỉnh, Trung Quốc dẫn đầu cả về số lượng và quy mô vốn, với 988 dự án, tổng vốn đăng ký gần 10 tỷ USD, chiếm hơn 41% tổng vốn FDI của toàn tỉnh.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đã trở thành đối tác chiến lược, đồng hành chặt chẽ với sự phát triển của Tây Ninh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu, tạo thặng dư thương mại và thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh những thành quả này không chỉ minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới, mang tính đột phá, đưa Tây Ninh trở thành cầu nối quan trọng trong chuỗi hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc.

