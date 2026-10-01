Một cụ già sống ở miền Nam Trung Quốc đã cắt dây an toàn của công nhân đang làm việc trên cao để làm dây phơi quần áo, khiến mạng xã hội nước này phẫn nộ. Các bài đăng liên quan thu hút hơn 61 triệu lượt xem.

Sự việc xảy ra ngày 17/9, khi Liu, một công nhân ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, đang sửa chữa phần tường bên ngoài một tòa nhà cao tầng.

Sau khi từ tầng 30 xuống sàn công tác ở tầng 2, Liu phát hiện một trong những sợi dây an toàn của mình đã bị cắt. Một đoạn dây vẫn còn nằm trên sàn.

May mắn, vào thời điểm sợi dây bị cắt, không có công nhân nào đang sử dụng nó để làm việc trên cao.

Liu cho biết sợi dây dài 120m và đã bị cắt mất hơn 10m, khiến anh không thể tiếp tục di chuyển xuống tầng 1. Anh cho rằng đây là một hành động “thiếu suy nghĩ”.

Qua xác minh, người cắt dây là một cư dân sống ở tầng 2, khoảng ngoài 70 tuổi. Giới tính của người này không được công bố.

Người này nói không biết sợi dây là thiết bị an toàn được sử dụng cho công việc trên cao. Họ cắt dây vì muốn tận dụng làm dây phơi quần áo.

Nam công nhân leo từ tầng 30 xuống phát hiện đoạn dây an toàn đã bị cắt - Ảnh: SCMP

Xét người gây ra sự việc đã lớn tuổi, Liu quyết định không báo cảnh sát. Sau khi trao đổi với đơn vị quản lý tòa nhà, anh yêu cầu bồi thường 400 nhân dân tệ (khoảng 1,5 triệu đồng) cho phần dây bị hư hỏng.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Các bài đăng liên quan nhận hơn 61 triệu lượt xem, trong đó nhiều người chỉ trích hành động của cụ già.

Một người dùng mạng xã hội cho rằng đây là hành động “cố ý giết người”, đồng thời lập luận tuổi tác và việc không biết công dụng của sợi dây không thể trở thành lý do để biện minh cho việc tự ý phá hoại tài sản của người khác.

Một người khác cho rằng Liu nên báo sự việc với cơ quan chức năng.

“Quá dễ dãi chỉ khiến người làm sai phải chịu hậu quả ít hơn”, người này bình luận.

Luật sư Wang Haogong thuộc Công ty Luật Haogong ở tỉnh Thiểm Tây cho biết việc cắt và lấy sợi dây đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của Liu.

May mắn không có công nhân nào bị thương trong vụ việc - Ảnh: SCMP

Theo luật sư, nếu Liu phải chịu thêm thiệt hại do sự việc, chẳng hạn bị mất thu nhập, anh có thể yêu cầu bồi thường bổ sung thông qua các kênh pháp lý.

Tuy nhiên, Wang cho rằng số tiền 400 nhân dân tệ mà Liu yêu cầu bồi thường chưa đạt ngưỡng để xử lý về tội trộm cắp theo quy định pháp luật và thông thường sẽ không được xem xét theo hướng này.

Theo pháp luật Trung Quốc, người từ 75 tuổi trở lên có thể được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hoặc hình phạt trong các vụ việc dân sự và hình sự. Nhóm này nhìn chung không bị áp dụng án tử hình, ngoại trừ trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Những vụ việc liên quan đến việc cắt dây an toàn của công nhân làm việc trên cao từng xảy ra tại Trung Quốc.

Tháng 12/2017, một người đàn ông họ Cao ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã cắt dây an toàn của một công nhân làm việc trên cao sau khi hai bên xảy ra tranh chấp liên quan đến công trình xây dựng.

Người công nhân sau đó rơi từ tầng 4 xuống đất và bị gãy nhiều xương.

Cao bị tòa án kết tội cố ý gây thương tích và tuyên phạt 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo trong thời gian một năm.