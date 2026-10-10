Trung Quốc báo tin vui đến cả thế giới

Trung Quốc thông báo động thái quan trọng sau 1 tuần tạm ngừng.

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Trung Quốc đã quyết định nối lại xuất khẩu nhiên liệu trong tháng 10 sau khoảng một tuần tạm ngừng, theo các nguồn tin thương mại. Động thái này có thể giúp giảm bớt áp lực lên thị trường nhiên liệu toàn cầu, đặc biệt là dầu diesel, trong bối cảnh nguồn cung mặt hàng này đang thắt chặt và giá tăng cao.

Theo Reuters, các nguồn tin thương mại giấu tên cho biết Bắc Kinh đã phê duyệt tổng hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu trong tháng 10 ở mức 3,7 triệu tấn, bao gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Quyết định nối lại xuất khẩu được đưa ra sau khi Trung Quốc tạm dừng hoạt động này vào tuần trước.

Ngày 1/10, Reuters đưa tin các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc được yêu cầu tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu. Một số doanh nghiệp thậm chí đã hủy các lô hàng được lên kế hoạch từ trước.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh lượng dự trữ nhiên liệu của Trung Quốc suy giảm mạnh. Theo ước tính của công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler, lượng dầu diesel tồn kho thương mại của nước này hiện thấp hơn khoảng 20 triệu thùng so với mức trước chiến tranh. Trong khi đó, tồn kho xăng thấp hơn khoảng 9 triệu thùng so với ngưỡng mà Bắc Kinh muốn khôi phục trước khi cho phép hoạt động xuất khẩu trở lại bình thường.

Việc tạm ngừng xuất khẩu từng làm dấy lên lo ngại về khả năng nguồn cung nhiên liệu từ Trung Quốc suy giảm, trong bối cảnh thị trường quốc tế vốn chịu sức ép từ những bất ổn liên quan đến dòng chảy dầu mỏ qua Trung Đông.

"Việc đình chỉ hạn ngạch xuất khẩu sản phẩm là một tín hiệu gửi đến thị trường rằng Trung Quốc không tin tưởng rằng dòng dầu thô từ Trung Đông sẽ tiếp tục được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công tiếp theo ở eo biển Hormuz", June Goh, nhà phân tích dầu mỏ cấp cao tại Sparta Commodities, nhận định với CNA hồi đầu tuần.

Trước khi tạm ngừng xuất khẩu, Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong hoạt động xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ trong những tháng hè. Dữ liệu hải quan chính thức cho thấy tổng lượng xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của nước này đạt 6,01 triệu tấn trong tháng 8, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 3/2024.

Việc Trung Quốc nối lại xuất khẩu được đưa ra trong thời điểm thị trường dầu diesel toàn cầu đối mặt với tình trạng nguồn cung thắt chặt do mất cân đối giữa cung và cầu. Những thay đổi trong chính sách xuất khẩu của quốc gia tiêu thụ và sản xuất năng lượng lớn này có thể tác động đến triển vọng nguồn cung tại các thị trường quốc tế.

Việc khôi phục xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc có thể góp phần giảm bớt áp lực lên thị trường dầu diesel trong ngắn hạn. Tuy nhiên, diễn biến giá nhiên liệu vẫn phụ thuộc vào khả năng duy trì nguồn cung toàn cầu và tình hình vận chuyển dầu thô qua các tuyến hàng hải quan trọng, trong đó có eo biển Hormuz.