Trung Quang "chơi lớn" với minishow ở Hà Nội

Giữa không khí sôi động của mùa lễ hội cuối năm, ca sĩ Trung Quang gấp rút chuẩn bị cho minishow Chờ Đông sẽ diễn ra vào tối 6/12 với quy mô 500 khách tại phòng trà Red River, Hà Nội. Đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của Quán quân Thần tượng Bolero với một tâm thế mới: trưởng thành hơn, sâu sắc hơn trong âm nhạc tại một không gian nghệ thuật mới mẻ và hiện đại.

Trung Quang.

Không còn đóng khung trong hình ảnh chàng trai thư sinh hát Bolero ngày nào, Trung Quang của hiện tại mang đến một phong thái đĩnh đạc và khả năng xử lý thanh nhạc tinh tế, giàu trải nghiệm.

Trong đêm nhạc Chờ Đông, nam ca sĩ hứa hẹn sẽ đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những bản tình ca da diết sở trường đến những thử nghiệm mới mẻ trong cách hòa âm, phối khí. Sự trưởng thành của Trung Quang không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở cách anh "thổi hồn" vào từng ca khúc, biến mỗi màn trình diễn thành một câu chuyện kể bằng âm nhạc, vừa giữ được chất tình vốn có, vừa mang hơi thở đương đại để chạm đến trái tim của giới mộ điệu khó tính nhất tại Hà Nội.

Hoàng Thủy.

Mai Trần Lâm.

Đồng hành cùng Trung Quang trong dự án đặc biệt này là hai mảnh ghép thú vị: Hoàng Thuỷ với chất giọng nội lực, rực lửa và Mai Trần Lâm với sự ngọt ngào, sâu lắng đặc trưng của dòng nhạc trữ tình. Nếu Mai Trần Lâm là sự cộng hưởng hài hòa, tri kỷ trong âm nhạc thì Hoàng Thuỷ lại là nét chấm phá đối lập đầy cá tính.

Sự kết hợp của "bộ ba" Trung Quang, Hoàng Thuỷ, Mai Trần Lâm được kỳ vọng sẽ tạo nên một "bữa tiệc" âm nhạc đa sắc, trọn vẹn và bùng nổ, xóa nhòa ranh giới giữa các thế hệ người nghe nhạc.

Chia sẻ về dự án tâm huyết này, ca sĩ Trung Quang cho biết đây không đơn thuần là một đêm diễn thương mại mà là món quà tri ân anh dành tặng cho những khán giả đã luôn yêu thương và dõi theo hành trình nghệ thuật của mình.

Trung Quang sẽ trích một phần doanh thu làm từ thiện.

Đặc biệt, với tinh thần tương thân tương ái, Trung Quang quyết định sẽ trích một phần doanh thu từ đêm nhạc để gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Hành động này không chỉ tô điểm thêm cho vẻ đẹp nhân văn của người nghệ sĩ mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng trong mùa lễ hội cuối năm.

Minishow Chờ Đông hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn rực rỡ, khép lại bức tranh giải trí năm 2025 đầy cảm xúc và màu sắc của Hà Nội với sự góp mặt của "bộ ba" Trung Quang, Hoàng Thuỷ, Mai Trần Lâm.