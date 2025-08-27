Trung Quang nói về màn "lột xác" sau chặng đường dài làm nghề

Mới đây, ca sĩ Trung Quang chính thức hé lộ dự án mới mà anh ấp ủ sau quãng thời gian dài hoạt động nghệ thuật. Để khởi động, giọng ca 9X gây bất ngờ khi trình làng bộ ảnh mới với màn "lột xác" đầy ấn tượng. Đây cũng là cách Trung Quang thể hiện sự nỗ lực của mình trong việc mang đến những điều mới mẻ, hấp dẫn cho người hâm mộ.

Hình ảnh mới gây chú ý của Trung Quang.

Vẫn trung thành với hình ảnh lịch lãm, song Trung Quang có phần biến tấu để trở nên trẻ trung, năng động hơn. Anh chọn những trang phục nhiều màu sắc, chất liệu bắt sáng với phom dáng cách điệu, tạo nên sự mới mẻ. Với Trung Quang, bộ ảnh này mang ý nghĩa đặc biệt, như lời thông báo về sự chuyển mình trong quá trình làm nghề. Đồng thời, đây cũng là cách giọng ca 9X hé lộ album do chính anh sáng tác, dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

Trung Quang chia sẻ rằng trong chặng đường hoạt động nghệ thuật, anh luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ của khán giả. Trước vòng xoay của showbiz, nam ca sĩ cho rằng sự đổi mới là cần thiết. Tuy nhiên, anh khẳng định việc bứt phá về mặt hình ảnh đều nằm trong tính toán, nhằm mang lại sự khác lạ nhưng vẫn đảm bảo những yếu tố chuẩn mực.

"Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi hiểu rằng việc nắm bắt xu hướng mới là cần thiết chứ không nên dậm chân tại chỗ. Điều đó không chỉ thể hiện sự tâm huyết với nghề mà còn là tinh thần tôn trọng khán giả. Song, sự đổi mới của tôi luôn có sự cân nhắc kỹ lưỡng để không mất đi chất riêng vốn đã được mọi người yêu thương. Hy vọng bộ ảnh lần này sẽ là một dấu mốc đáng nhớ để tôi có thể bứt phá hơn trong chặng đường nghệ thuật sắp tới", anh chia sẻ.

Ngoài bộ ảnh mới, Trung Quang cũng bật mí thêm về những dự án đang ấp ủ. Trong đó, album do chính anh sáng tác khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Giọng ca 9X cho biết anh đã gắn bó với công việc viết nhạc từ lâu, song chưa chia sẻ nhiều với khán giả vì muốn chờ đến khi mọi thứ hoàn thiện nhất.

Lần này, vì đã có loạt ca khúc mới, anh quyết định tập hợp chúng thành một album chỉn chu, như món quà dành tặng khán giả đã yêu thương mình, đồng thời giới thiệu thêm về một khả năng mới trong nghệ thuật.

Khi được hỏi liệu có chuyển hướng sang sáng tác, Trung Quang cho hay đó cũng là một niềm đam mê mà anh đang trau dồi, học hỏi thêm. Với nam ca sĩ, việc đứng trên sân khấu biểu diễn vốn đã là niềm hạnh phúc, nay anh còn thấy vui khi được hát chính ca khúc của mình.

Trung Quang trến sân khấu.

"Tôi tin rằng kỹ năng này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho chặng đường làm nghề. Nếu có thể, tôi muốn phát triển song song, bởi khi là người sáng tác, tôi đã hiểu rõ thông điệp và ý đồ trong bài hát nên sẽ dễ dàng thể hiện và truyền tải đến khán giả", anh bày tỏ.