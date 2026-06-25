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Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đầu tư gần 2.200 tỷ đồng xây hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới

Tú An
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Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng lúc khởi công và động thổ hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới tại Đắk Lắk.

Sáng 25/6, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đồng thời khởi công Dự án Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend và động thổ Dự án mở rộng Nhà máy Cà phê Trung Nguyên tại Cụm công nghiệp Tân An 2, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là một trong những hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện thuộc Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Hai dự án tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng Đắk Lắk trong việc nâng cao giá trị hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột và đưa ngành cà phê Việt Nam vươn tầm thế giới.

Với tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu gần 1.200 tỷ đồng và dự kiến tiếp tục đầu tư thêm gần 1.000 tỷ đồng ở giai đoạn 2, hai dự án sẽ nâng tổng số nhà máy của Trung Nguyên Legend lên 5 nhà máy hiện đại, trong đó có 3 nhà máy đặt tại Đắk Lắk.

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Trong đó, Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend được định hướng trở thành nhà máy sản xuất cà phê hòa tan hiện đại, kiểu mẫu và lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời được thiết kế theo tiêu chuẩn sinh thái - bền vững Net Zero. Dự án mở rộng Nhà máy Cà phê Trung Nguyên với quy mô 2,5 ha sẽ nâng cao năng lực chế biến sâu, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho toàn hệ thống sản xuất của tập đoàn.

Dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027, hệ thống nhà máy mới sẽ góp phần nâng cao giá trị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, thúc đẩy mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm chế biến cà phê của thế giới và “Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới”, đồng thời đóng góp vào mục tiêu đưa ngành cà phê Việt Nam đạt quy mô 20 tỷ USD.

Thông qua việc đẩy mạnh chế biến sâu, chế biến tinh và tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng cao từ cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, tập đoàn kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

- Ảnh 3.

Mô hình Nhà máy cà-phê năng lượng Trung Nguyên Legend.

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