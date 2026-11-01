Trungnam được chấp thuận đầu tư dự án điện gió 2.900 tỷ đồng ở Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy điện gió Ea Sin.

Nhà máy điện gió Eanam Đăk Lăk đã được Trungnam đưa vào hoạt động từ năm 2021

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam làm Nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 2.900 tỷ đồng, công suất thiết kế 77 MW.

Đắk Lắk là một trong những địa phương được Trungnam dành nhiều tâm huyết trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo. Từ năm 2021, doanh nghiệp đã ghi dấu ấn với việc đầu tư và phát triển dự án điện gió trên bờ có quy mô hơn 400 MW – một trong những dự án điện gió trên bờ lớn nhất được triển khai trong giai đoạn này tại Việt Nam.

Việc lựa chọn Đắk Lắk không chỉ xuất phát từ tiềm năng phát triển năng lượng gió của địa phương, mà còn từ tầm nhìn dài hạn về vai trò của Tây Nguyên trong cấu trúc phát triển kinh tế và năng lượng quốc gia. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, quỹ đất và dư địa phát triển hạ tầng, Đắk Lắk đang có khả năng thu hút các dòng vốn đầu tư quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và công nghiệp.

Nhà máy điện gió Ea Sin sẽ trở thành một dự án nối dài cho việc kiến tạo nguồn năng lượng ổn định tại địa phương, trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế lâu dài cho vùng đất cao nguyên đang trên đà phát triển. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, quá trình chuyển dịch năng lượng đang mở ra những cơ hội phát triển mới. Dự án sẽ góp phần khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, đồng thời tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng 02 con số của Chính Phủ.

Theo Quyết định số 3517/QĐ-UBND, Nhà máy điện gió Ea Sin được triển khai tại xã Cư Pơng và xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk, với công suất thiết kế 77 MW và tổng vốn đầu tư 2.893 tỷ đồng. Về quy mô đầu tư, dự án bao gồm hệ thống tuabin gió, trạm biến áp 220/33 kV công suất 90 MVA và hệ thống đường dây 220 kV đấu nối về Trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam. Các hạng mục đấu nối và hạ tầng điện được đầu tư đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng kết nối, truyền tải và cung cấp nguồn điện từ năng lượng gió vào hệ thống điện quốc gia.

Đáng chú ý, dự án có phương án đầu tư hạ tầng đấu nối với sự chia sẻ và kết nối với dự án Nhà máy điện gió Ea Sin 2, đồng thời mở rộng các ngăn lộ tại Trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam. Ông Nguyễn Tâm Thịnh – Chủ tịch tập đoàn Trungnam chia sẻ “Việc đưa hạ tầng các dự án kết nối vốn là định hướng chúng tôi đã chuẩn bị, việc đầu tư hạ tầng có tính liên kết, góp phần tối ưu hóa hệ thống đấu nối và tạo nền tảng cho việc phát triển các dự án năng lượng trong khu vực là điều chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện, đây sẽ điều tối ưu cho địa phương khi quy hoạch cũng như đầu tư các dự án tiếp theo”

Theo kế hoạch được phê duyệt, tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác vận hành dự kiến trong Quý IV/2028.

TT

HẠNG MỤC

THÔNG SỐ

GHI CHÚ

1

Công suất

77 MW

2

Tổng vốn đầu tư

2.893 tỷ đồng

3

Trạm biến áp

220/33 kV - 90 MVA

Đầu tư xây dựng trạm biến áp 220/33 kV - 90 MVA cho Nhà máy điện gió Ea Sin, ngăn lộ tổng MBA và ngăn xuất tuyến 220 kV

4

Dây dẫn

Xây dựng đường dây 220 kV (gồm đoạn 1 mạch và đoạn 3 mạch dùng chung và chia sẻ đầu tư với dự án Nhà máy điện gió Ea Sin 2) đấu nối Nhà máy điện gió Ea Sin về trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam.

5

Sản lượng dự kiến

200 –270 triệu kWh /năm



Tiếp tục đầu tư, phát triển dự án Nhà máy điện gió Ea Sin thể hiện định hướng đầu tư gắn với tiềm năng phát triển dài hạn của Trungnam tại Đắk Lắk. Việc phát triển các dự án năng lượng có quy mô, đi cùng hệ thống hạ tầng truyền tải và đấu nối đồng bộ, sẽ góp phần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên địa phương, bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia và tạo thêm động lực thu hút đầu tư vào khu vực.

Với kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn, cùng định hướng đầu tư dài hạn tại những địa bàn có tiềm năng, Trungnam tiếp tục đặt mục tiêu đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng năng lượng, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tái tạo và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại Đắk Lắk cũng như toàn khu vực Tây Nguyên.