Trung Đông báo tin vui đến cả thế giới

Saudi Arabia, UAE, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait và Iran đồng loạt phát đi tin vui.

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Xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất chủ chốt tại Trung Đông đang phục hồi trong tháng 9, trong đó Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tăng cường vận chuyển, trong khi hoạt động qua eo biển Hormuz dần trở lại.

Theo dữ liệu do Kpler công bố ngày 28/9, xuất khẩu dầu thô từ Saudi Arabia, UAE, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait và Iran dự kiến đạt khoảng 12,8 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Đây là mức cao nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Mức xuất khẩu này vẫn thấp hơn đáng kể so với khoảng 18,8 triệu thùng/ngày ghi nhận trong tháng 2, trước khi xung đột khiến hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực bị gián đoạn.

Sự phục hồi trong tháng 9 diễn ra cùng với việc dòng dầu qua eo biển Hormuz tăng trở lại. Theo dữ liệu sơ bộ của Kpler, lượng dầu xuất khẩu qua tuyến hàng hải chiến lược này dự kiến đạt khoảng 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng 9.

Saudi Arabia đang điều chỉnh một phần hoạt động xuất khẩu sau các vụ tấn công làm hư hại đường ống Đông-Tây, tuyến vận chuyển dầu kết nối các mỏ dầu ở phía Đông nước này với cảng Yanbu trên Biển Đỏ.

Dữ liệu Kpler cho thấy Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất khu vực, có thể xuất khẩu khoảng 5,4 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 9, tăng mạnh so với mức 2,446 triệu thùng/ngày trong tháng 8.

Tại cảng Ras Tanura, một trong những cơ sở xuất khẩu dầu quan trọng của Saudi Arabia trên Vịnh Ba Tư, lượng dầu xuất khẩu cũng tăng đáng kể. Trong tháng 9, con số này được ước tính khoảng 3,6 triệu thùng/ngày, cao hơn nhiều so với 929.000 thùng/ngày của tháng trước.

Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với khoảng 6,411 triệu thùng/ngày được ghi nhận tại Ras Tanura trong tháng 2.

Dữ liệu Kpler cũng ghi nhận 19 tàu chở dầu thô cỡ lớn của Saudi Arabia, mỗi tàu có khả năng vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu, đã rời eo biển Hormuz trong tuần trước.

Các số liệu trên chưa bao gồm những tàu có thể đã đi qua eo biển Hormuz nhưng tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS), khiến việc theo dõi hành trình trở nên khó khăn hơn.

Trước khi xung đột với Iran bắt đầu vào ngày 28/2, khoảng 125 tàu thương mại lớn thường đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Nhóm tàu này bao gồm tàu chở dầu, tàu chở khí đốt, tàu chở hàng rời và tàu container.

Hormuz là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu thường được vận chuyển qua khu vực này.

Việc xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi trong tháng 9 cho thấy hoạt động vận chuyển năng lượng qua khu vực đang từng bước tăng trở lại. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu vẫn thấp hơn đáng kể so với trước khi xung đột xảy ra, trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục chịu ảnh hưởng.