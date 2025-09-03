Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh kéo cờ Ukraine trên ngôi làng.

Trong vòng hai tuần, các nhóm tấn công được hỗ trợ bằng phương tiện cơ giới và hỏa lực đã phá hủy tất cả những cứ điểm phòng thủ của Nga trong làng, sau đó họ dần dần dọn sạch từng ngôi nhà.

Những người lính của Trung đoàn 425 đã công bố hình ảnh cho thấy cảnh chiến đấu cự ly gần tại một khu dân cư và lá quốc kỳ Ukraine được kéo trên một ngôi trường ở phía Tây ngôi làng.

Trung đoàn tấn công 425 đã tái kiểm soát làng Udachne tại Pokrovsk.

Các binh sĩ thuộc Trung đoàn 425 đã chiến đấu bảo vệ ngôi làng này, cũng như khu vực Kotlyne gần đó kể từ đầu năm. Vào tháng 8, quân Nga đã giành được quyền kiểm soát cả hai khu định cư, vốn đóng vai trò quan trọng trong khu vực Pokrovsk mà họ đã chiếm được từ phía Nam.

Việc lấy lại làng Udachne cho Lực lượng vũ trang Ukraine có thể làm phức tạp thêm bước tiến của Quân đội Nga.

Vị trí trường học ở làng Udachne trong video của Trung đoàn 425.

Một ngày trước đó, phòng báo chí của Trung đoàn 425 đã đưa tin về việc đánh chiếm được làng Novoekonomichne, nằm ở sườn phía Bắc của hướng Pokrovsk.

Việc tái kiểm soát khu định cư đã bắt đầu từ hai tuần trước. Việc triển khai các nhóm, phát hiện đối phương, tấn công và giải phóng ngôi làng này chủ yếu diễn ra vào ban đêm.

"Vào ngày 30 tháng 8 năm 2025, và ngay hôm nay, chúng tôi - những chiến sĩ của Trung đoàn tấn công độc lập số 45 mang tên Skelya, sẽ giương cao lá cờ Ukraine tại thành phố Novoekonomichne. Vinh quang cho Ukraine! Vinh quang cho những anh hùng", các chiến sĩ của đơn vị tuyên bố.

Các đơn vị của trung đoàn xung kích cũng tiến hành một cuộc càn quét bộ binh Nga, vốn đã xâm nhập qua hàng ngũ quân phòng thủ Ukraine, tiến thẳng vào Pokrovsk.

Nhóm tác chiến thuộc thuộc Quân đoàn 7 của Lực lượng Vũ trang Ukraine và một số đơn vị lân cận chỉ mới kiểm soát hoàn toàn thành phố và đẩy lui quân Nga vào giữa tháng 8.