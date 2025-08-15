Đơn vị hàng không này mang số hiệu 59882, được triển khai tại sân bay Saki trên bán đảo Crimea từ sau năm 2014. Ngoài Su-30SM, còn có máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 đang hoạt động ở đó, với số lượng lên tới một phi đội.

Theo ấn phẩm Militarnyi, tại thời điểm chiến sự nổ ra vào năm 2022, Trung đoàn hàng không tấn công hải quân độc lập số 43 có 12 máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM, tức là một phi đội đầy đủ.

Vụ mất những chiếc máy bay loại này lần đầu tiên xảy ra vào ngày 5 tháng 3 năm 2022 tại khu vực Mykolaiv trong tình huống chiến đấu, cả hai phi công đều nhảy dù và bị bắt.

Một trong số họ là Thiếu tá Golovenskyi Alexey Sergeevich, lúc đó là chỉ huy phi đội không quân. Người còn lại là Đại úy Kozlov Alexey Igorevich - hoa tiêu.

Đơn vị này tiếp tục chịu tổn thất vào ngày 9 tháng 8 năm 2022, khi Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công căn cứ của trung đoàn không quân số 43.

Máy bay Nga tại căn cứ không quân Saki vào ngày 10 tháng 8 năm 2022.

Những cuộc tấn công sau đó của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đã khiến quân Nga mất thêm 3 chiếc Su-30SM và làm hư hại 1 chiếc, ngoài ra họ cũng phá hủy 5 chiếc và làm hư hại 3 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 khác.

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 11 tháng 9 năm 2024, quân Nga đã mất liên lạc với 1 chiếc Su-30SM khác. Sau đó giới truyền thông biết rằng máy bay chiến đấu đa năng của Nga đã bị lính đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo Ukraine bắn hạ bằng tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) .

Tới ngày 2 tháng 5 năm 2025, đơn vị đặc nhiệm của GUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, phối hợp với Cơ quan An ninh (SBU) và Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), đã bắn hạ một máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM của Nga trên Biển Đen lần đầu tiên trong lịch sử bằng tên lửa AIM-9 phóng từ xuồng không người lái của hải quân.

Và mới đây vào hôm 14 tháng 8 năm 2025, chiếc Su-30SM của Trung đoàn Không quân 43 thuộc Hạm đội Biển Đen bị rơi đã trở thành tiêm kích thứ 7 thuộc loại này bị mất.