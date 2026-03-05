Trùm Điền Quân Khương Dừa mua 5 chỉ vàng tặng vợ, sau vài năm lãi đậm

Mới đây, tại buổi gặp mặt với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, "ông trùm" thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân đã chia sẻ về câu chuyện tặng vàng cho người thân của mình.

Anh nói: "Tôi nhớ cách đây vài năm, vào ngày 8/3 tôi có tặng bà xã tôi một cây vàng nhưng thực ra chỉ là cái cây sơn màu vàng.

Khương Dừa và Ngọc Huyền

Bà xã tôi nhận cái cây màu vàng đó có vẻ buồn buồn. Tôi bảo bà ấy mở lớp bên dưới ra xem đi thì hóa ra tôi mua sẵn 5 chỉ vàng thật đặt trong lớp dưới cây vàng giả kia.

Tôi nhớ lúc đó một cây vàng giá có 50 triệu thôi, tôi mua 5 chỉ vàng giá 25 triệu, tức là một chỉ vàng giá chỉ có 5 triệu thôi.

Bây giờ giá vàng lên tới tận 17 triệu đồng một chỉ như vậy là tôi lãi đến tận 12 triệu đồng một chỉ. Tức là với 5 chỉ vàng đó thì bây giờ tôi lãi được 60 triệu đồng. Ghê không?

Tôi còn đi mua vàng tặng sinh nhật ông bà ngoại và ông nội bà nội của con tôi. Cứ đến sinh nhật thì tặng một chỉ vàng. Thế là bây giờ các ông bà hai bên đều có một chỉ vàng trong tay và lãi đậm".

Khương Dừa, tên thật là Trần Thế Khương, từng được biết đến với vai trò giám đốc sản xuất, đạo diễn chính, đồng thời lên kịch bản và giám sát nội dung cho loạt chương trình, gameshow đình đám của Điền Quân một thời như: Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Hát mãi ước mơ... Anh từng được xem là người “quyền lực”, là “ông trùm” thứ hai của Điền Quân sau Color Man.

Hiện nay, anh chuyển hướng hoạt động mạnh trên nền tảng số, sở hữu kênh YouTube với hàng triệu lượt theo dõi.

Sau khi Điền Quân ngừng hoạt động, anh vẫn tiếp tục theo đuổi con đường giải trí. Trong khi Color Man rời showbiz để tập trung kinh doanh riêng, Khương Dừa vẫn tự sản xuất chương trình, thực hiện gameshow và tham gia làm phim. Anh cũng duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại miền Nam.