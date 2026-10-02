Trùm cuối trong 'Trại buôn người' từng là họa sĩ, nghệ sĩ xăm Top 100 thế giới

Diễn viên đóng vai ông trùm Mao Đại trong "Trại buôn người" có gương mặt “búng ra phản diện”, anh vốn là họa sĩ và sau đó chuyển sang lĩnh vực xăm nghệ thuật.

Trại buôn người vượt mốc doanh thu 165 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần ra rạp. Thành công của tác phẩm giúp dàn diễn viên chính nhận được quan tâm, trong đó phải kể đến nhân vật “trùm cuối” do diễn viên Danis Nguyễn thủ vai.

Gương mặt “búng ra phản diện”

Trong Trại buôn người, Danis Nguyễn đảm nhận vai Mao Đại - ông trùm tập đoàn đa quốc gia M. Ông ta chuyên làm từ thiện với các dự án cộng đồng, song đây chỉ là vỏ bọc để Mao Đại xây dựng cho mình đế chế lừa đảo tại nhiều đất nước.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Danis Nguyễn cho biết nhiều người nhận xét anh có gương mặt “búng ra phản diện”. Chính điều này góp phần giúp anh “biến mình” thành ông trùm thành công.

Danis Nguyễn đóng vai ông trùm Mao Đại trong “Trại buôn người”.

Để có được màn hóa thân ấn tượng, Danis Nguyễn đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu về các hình tương ông trùm trên thế giới, cách họ hành xử với đàn em và thái độ của họ trước cái ác.

“Điều khó nhất với nhân vật này là làm sao lột tả được toàn bộ sự tàn nhẫn, độc ác, nham hiểm của kẻ coi con người như một công cụ kiếm tiền và sẵn sàng loại bỏ khi hết giá trị lợi dụng, nhưng lại xem đó là việc hiển nhiên, diễn ra hằng ngày”, anh chia sẻ.

Đảm nhận vai phản diện, Danis Nguyễn không quá lo việc khán giả có thể ghét lây diễn viên. Anh cho rằng nếu nhân vật khiến người xem phẫn nộ đó cũng có thể là dấu hiệu vai diễn đã tạo được cảm xúc. Danis Nguyễn tự nhận mình là người thân thiện, anh muốn xem khi hóa thân thành con người hoàn toàn trái ngược, mình có thể đi đến đâu.

Trước Trại buôn người, Danis Nguyễn vào vai Định quốc công Nguyễn Bặc, đồng thời đảm nhận vai trò cố vấn mỹ thuật trong phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Anh luôn tự thấy mình may mắn vì trong năm 2026 được ra mắt công chúng ở hai dự án lớn.

Danis Nguyễn vào vai Định quốc công Nguyễn Bặc trong “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Trong những ngày vừa qua, Danis Nguyễn cảm thấy rất hạnh phúc khi nhiều khán giả nhận ra, dành cho anh lời động viên, khích lệ. Với anh, đây là món quà lớn nhất khi tham gia nghệ thuật.

Từ họa sĩ trở thành diễn viên

Danis Nguyễn tự nhận mình là “tân binh U50” của làng điện ảnh nhưng thực ra trước đó anh đã “chạm ngõ” phim trường thông qua việc làm cố vấn hình xăm trong Vệ sĩ Sài Gòn (2016), đóng vai khách mời trong Em chưa 18 (2017), Chị ngã em nâng (2025) và web-series Hùng Long Phong Bá 4.

Chính những trải nghiệm đó đã mang lại cho anh niềm yêu thích đặc biệt với điện ảnh.

“Được sống cuộc đời của nhân vật, được nhìn đời dưới lăng kính của nhân vật trong phim là điều khiến tôi hào hứng, phấn khích tột độ. Nó mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm đặc biệt, giúp tôi có thêm cảm hứng trong sáng tác”, anh tâm sự.

Danis Nguyễn vốn là họa sĩ.

Ít ai biết trước khi bén duyên với phim ảnh, Danis Nguyễn là họa sĩ, sau đó chuyển sang lĩnh vực xăm mình. Anh là nghệ sĩ xăm Việt Nam duy nhất lọt top 100 thế giới (The World Atlas of Tattoo), được giới thiệu trong cuốn sách The World Atlas of Tattoo của Đại Học Yale - công trình nghiên cứu của tác giả Anna Felicity Friedman về ảnh hưởng lịch sử đến văn hóa xăm mình đương đại.

Danis Nguyễn thừa nhận hội họa vẫn là niềm đam mê “ăn sâu vào máu thịt”. Mỗi lúc rảnh rỗi, anh lại tìm đến bảng màu và cây cọ để thỏa sức bay bổng, sáng tạo. Anh cũng đang ấp ủ thực hiện triển lãm cá nhân vào năm sau để giới thiệu tới công chúng các tác phẩm của mình.

“Việc tham gia các dự án điện ảnh cũng giúp tôi có cơ hội đến nhiều vùng đất mới của Việt Nam, khám phá nhiều nét văn hóa bản địa để nét cọ trở nên khoảng đạt và bay bổng hơn” , anh nói thêm.

Hạnh phúc bên vợ và 3 con

Bên cạnh sự nghiệp, Danis Nguyễn còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ cùng 3 con. Bà xã của anh cũng là nghệ sĩ xăm mình. Năm 2007, anh cầu hôn nhưng mãi tới 10 năm sau họ mới tổ chức đám cưới khi đã có con gái đầu lòng.

Ở tuổi ngoài 40, Danis Nguyễn luôn tự hào khi nhắc về tổ ấm nhỏ của mình. Các con cũng chính là động lực để anh “cày cuốc” suốt mấy chục năm qua nhằm có được ổn định kinh tế, trước khi dành phần lớn thời gian cho nghệ thuật.

Cùng với bà xã, anh lập nên một điểm hẹn quen thuộc của giới xăm hình nhiều năm qua. Cặp đôi còn đứng ra tổ chức Saigon Tattoo Expo - sự kiện quốc tế quy tụ 300 nghệ sĩ xăm giỏi nhất thế giới về giao lưu thi đấu - từ năm 2018 tới nay.

Tổ ấm nhỏ của Danis Nguyễn.

Không chỉ có vợ con ủng hộ, Danis Nguyễn còn nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ mẹ vợ, cũng là một người mê hình xăm, sở hữu rất nhiều hình xăm độc đáo trên cơ thể. Anh được mẹ vợ động viên cứ an tâm theo đuổi niềm đam mê của mình, hậu phương đã có bà lo toàn vẹn. Chính vì vậy, Danis Nguyễn luôn an tâm mỗi khi đi xa nhà ghi hình hay làm giám khảo quốc tế.

Danis Nguyễn tiết lộ, sau Trại buôn người, anh sẽ tham gia một dự án điện ảnh lớn ra rạp vào năm sau. Đây là vai diễn hoàn toàn khác so với Mao Đại nên bản thân anh cũng đang hồi hộp chờ đợi.