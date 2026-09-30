Tình thế hiện tại của Tuấn Hưng ở Mỹ

Lịch đi hát cuối năm của Tuấn Hưng ở Mỹ khá dày.

Sau khi đưa bà xã Hương Baby cùng 3 con sang Mỹ sinh sống, gần đây, Tuấn Hưng tích trở lại với công việc biểu diễn. Nam ca sĩ được một bầu show công bố hàng loạt lịch diễn tại nhiều thành phố của Mỹ trong những tháng cuối năm 2026.

Theo lịch được bầu show chia sẻ, ngày 2/10, Tuấn Hưng sẽ có đêm diễn phục vụ khán giả Việt tại Orange County, California và chương trình này đã bán hết vé. Tiếp đó, anh dự kiến biểu diễn tại Myrtle Beach, South Carolina vào ngày 8/11; Charlotte, North Carolina vào ngày 15/11; Greektown, Michigan vào ngày 21/11; Greensboro, North Carolina vào ngày 28/11; Annandale, Virginia vào ngày 29/11 và Hampton, Virginia vào ngày 6/12.

Hình ảnh Tuấn Hưng đi hát ở Mỹ gần đây

Bầu show gửi lời mời người hâm mộ đến ủng hộ Tuấn Hưng, đồng thời xem đây như lời chào mừng gia đình nam ca sĩ đến sống tại Mỹ. Lịch diễn dày đặc cho thấy sau khi thay đổi môi trường sống, giọng ca Tìm lại bầu trời vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài.

Tuấn Hưng ký hợp đồng với một công ty giải trí do bầu show Thomas Tâm, chồng ca sĩ Hồng Ngọc, điều hành để phát triển công việc tại thị trường hải ngoại. Một trong những quyền lợi của hợp đồng là ba người con của anh được hưởng chính sách miễn học phí trong thời gian sinh sống, học tập tại Mỹ.

Ban đầu, Tuấn Hưng đưa vợ con sang Mỹ trong chuyến lưu diễn mùa hè. Sau khi nhận thấy các con tiến bộ về tiếng Anh, chủ động hơn trong sinh hoạt và biết phụ giúp bố mẹ, anh quyết định để các con tiếp tục ở lại Mỹ trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

Tuấn Hưng hiện đã đưa vợ con sang Mỹ sống

Cuộc sống mới cũng khiến Tuấn Hưng thay đổi vai trò trong gia đình. Những ngày không có lịch diễn, anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đưa các con tới trường rồi mới dành thời gian sáng tác, học thanh nhạc hoặc thu âm. Trong khi đó, Hương Baby vẫn duy trì công việc kinh doanh tại Việt Nam và sẽ thường xuyên về nước giải quyết các công việc riêng.

Nơi ở hiện tại của gia đình Tuấn Hưng tại California là căn nhà do công ty quản lý thuê trong thời gian anh thực hiện hợp đồng tại Mỹ, không phải bất động sản mà nam ca sĩ sở hữu. Hình ảnh được chia sẻ cho thấy không gian sống khá rộng rãi, ấm cúng, phù hợp cho sinh hoạt gia đình.

Tuấn Hưng từng chia sẻ rằng việc sang Mỹ không đồng nghĩa với từ bỏ âm nhạc. Sau gần 30 năm đứng trên sân khấu, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng vẫn tiếp tục ca hát khi còn được khán giả yêu thương.