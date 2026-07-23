Trực thăng tấn công không người lái của Mỹ gây kinh ngạc

Công ty Anduril của Mỹ đã cho ra mắt trực thăng tấn công không người lái Thunder với kỳ vọng tạo ra cuộc cách mạng trên chiến trường.

Theo trang Defense News, Công ty Anduril của Mỹ đã ra mắt trực thăng tấn công không người lái có tên gọi Thunder tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough diễn ra 2026 ở London, Anh .

Được phát triển trong khuôn khổ chương trình Máy bay Cộng tác Chiến đấu (CCA) với sự hợp tác của Archer Aviation, UAV này được thiết kế để hoạt động song song với các loại máy bay trực thăng tấn công có người lái hiện đang phục vụ và sẽ xuất hiện trong tương lai.

Theo phân loại của Lầu Năm Góc, chiếc trực thăng tấn công đặc biệt này thuộc hệ thống máy bay không người lái Nhóm 5 (nặng hơn 600kg) và được trang bị hệ thống động cơ đẩy lai ghép (điện - dầu máy bay) và sử dụng kết cấu cánh quạt lật.

Các nhiệm vụ chính của Thunder bao gồm hỗ trợ hỏa lực cho hoạt động tác chiến trên bộ và trên không, giám sát và trinh sát, tác chiến chống tàu ngầm, tuần tra biển, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ hậu cần.

Một chiếc Thunder có thể mang theo 10 tên lửa không đối đất, hàng chục quả rocket 70mm và 12 loại đạn chống máy bay không người lái trong điều kiện chiến đấu. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của sản phẩm dự kiến diễn ra vào năm 2027.

Trực thăng tấn công không người lái Thunder sẽ tạo ra cuộc cách mạng chiến trường.

"Máy bay trực thăng tấn công và phi hành đoàn của chúng - vốn là xương sống của chiến tranh cơ động, ngày càng gặp rủi ro trên chiến trường.

Nguy cơ lớn đến từ sự kết hợp của các loại vũ khí bay lượn, hệ thống phòng không giá rẻ và các nền tảng trinh sát, giám sát và thu thập thông tin (ISR) phổ biến, khiến khu vực mặt đất trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên chiến trường", đại diện Công ty Anduril nói rõ.