Theo truyền thông Ukraine, Nga đang triển khai các hệ thống tên lửa phòng không (SAM) tầm ngắn/thấp lên các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Moscow bằng máy bay trực thăng, có lẽ là để đối phó với các cuộc tấn công của máy bay không người lái (UAV) Ukraine đang ngày càng nhiều lên.





Đoạn clip đăng tải bởi tài khoản “WarTranslated” trên mạng xã hội “X” cho thấy, máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 Halo của Nga đang cẩu treo hệ thống Pantsir-SMD lên trên nóc một tòa nhà cao tầng.

Hệ thống Pantsir-SMD có thể tấn công các mục tiêu bay với tốc độ lên đến 1.000m/s, phát hiện mục tiêu ở phạm vi 45km và theo dõi đồng thời tối đa 40 mục tiêu.

Theo WarTranslated



