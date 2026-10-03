Chính người Nga đã bắn hạ chiếc trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của mình ở vùng Voronezh, vì nhầm nó với máy bay không người lái Ukraine.

Trực thăng Mi-8AMTSh của Nga.

Thông tin này được kênh Telegram "Spy's Dossier" đăng tải. Theo ghi nhận, vụ việc xảy ra vào ngày 1/10, trong khi đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn, chiếc trực thăng đã bị tiêm kích Su-35 bắn hạ.

Phi công điều khiển chiến đấu cơ đã nhầm lẫn trực thăng Mi-8 là máy bay không người lái Ukraine và phóng tên lửa để tiêu diệt nó. Hậu quả của vụ tấn công là cả 3 thành viên phi hành đoàn chiếc trực thăng Mi-8 đều thiệt mạng tại chỗ.

Hiện thông tin chính xác về phiên bản trực thăng Mi-8 bị bắn nhầm vẫn chưa được biết.

Tuy nhiên, các đơn vị thuộc Trung đoàn Không quân Lục quân 549 (Đơn vị quân đội số 12628) sử dụng trực thăng Mi-8AMTSh đang được triển khai ở khu vực lân cận vùng Voronezh và tại các sân bay xung quanh.

Ngoài ra còn có sự hiện diện của Lữ đoàn Không quân Lục quân số 15 thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, cũng như các đơn vị không quân của Vệ binh Nga và Cục Biên phòng FSB, đóng tại sân bay Baltimore.

Tên lửa từ tiêm kích Su-35 đã bắn hạ chiếc trực thăng Mi-8.

Trung đoàn trực thăng độc lập 549 và các đơn vị thuộc Lữ đoàn Không quân Lục quân số 15 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga được trang bị phiên bản vận tải - chiến đấu của trực thăng Mi-8, đó là Mi-8MTV-5 và Mi-8AMTSh, cũng như các biến thể cũ hơn gồm Mi-8MT và Mi-8MTV-1.

Một số trực thăng tác chiến điện tử chuyên dụng Mi-8MTPR-1 cũng đóng quân tại sân bay Baltimore.

Các đơn vị không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Nga và Lực lượng Biên phòng FSB đóng quân trong khu vực sử dụng phiên bản vận tải - tuần tra Mi-8AMT và Mi-8MTV-1.



