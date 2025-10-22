Trực thăng AH-1Z và UH-1Y chuẩn bị có mặt tại chiến sự

Nhà sản xuất máy bay Mỹ Bell Textron sẵn sàng cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine các trực thăng hạng nhẹ AH-1Z Viper và UH-1Y Venom. Công ty đã thông báo trên trang web của mình rằng họ đang xúc tiến công việc.

Gần đây tại Washington, các nhà lãnh đạo của Bell Textron và Chính phủ Ukraine đã ký Biên bản ghi nhớ về triển vọng hợp tác công nghiệp với Kyiv, bao gồm cả việc cung cấp máy bay lên thẳng.

"Chúng tôi tự hào công bố thỏa thuận này và cơ hội bàn giao những chiếc trực thăng nói trên cho Ukraine", ông Jeffrey Schlosser - Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Mục tiêu Chiến lược của Bell cho biết và nói thêm: "Sáng kiến này đã được phát triển trong một thời gian, và chúng tôi mong muốn sớm hoàn thành".

Trực thăng AH-1Z Viper và UH-1Y Venom là hai nền tảng hàng đầu của Bell Textron và có chung 85% bộ phận: đuôi, động cơ, hệ thống cánh quạt, hộp số, kiến trúc thiết bị điện tử hàng không, phần mềm, hệ thống điều khiển và màn hình.

Ông Schlosser nói tiếp: "Chúng tôi tin tưởng rằng trực thăng AH-1Z và UH-1Y có thể đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển hơn nữa năng lực phòng thủ của Ukraine, cung cấp bản nâng cấp rất cần thiết đồng thời tăng cường khả năng hỗ trợ trên không hiện tại của Kyiv".

Ngoài ra công ty Mỹ còn sẵn sàng triển khai cơ sở sản xuất riêng của mình tại Ukraine để lắp ráp, bảo trì và sửa chữa máy bay trực thăng.

Bộ Kinh tế, Môi trường và Nông nghiệp Ukraine báo cáo rằng Bản ghi nhớ đã ký xác định khuôn khổ cho việc thành lập các cơ sở sản xuất và dịch vụ tại Ukraine.

Sự hợp tác như vậy sẽ góp phần phát triển ngành cơ khí công nghệ cao và tăng cường tiềm năng công nghiệp của quốc gia Đông Âu.

Trực thăng UH-1Y Venom và AH-1Z Viper của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ

AH-1Z Viper là trực thăng tấn công hai động cơ được phát triển từ AH-1W SuperCobra như một phần của chương trình hiện đại hóa AH-1 cho Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.

Trực thăng này được trang bị một khẩu pháo tự động 20 mm ở mũi và còn có 6 điểm treo có thể mang các khối rocket hàng không Hydra 70 mm, các khối cho 4 tên lửa chống tăng dẫn đường AGM-114 Hellfire, tên lửa phòng không tầm ngắn AIM-9L hoặc các thùng nhiên liệu ngoài bổ sung.

Trong khi đó UH-1Y Venom là trực thăng đa năng 2 động cơ do Bell Helicopter chế tạo trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa UH-1. Nó được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cơ động binh sĩ, sơ tán y tế, hỗ trợ trên không và chở theo hàng hóa.