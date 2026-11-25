Chiếc máy bay trực thăng do Italy sản xuất vừa cất cánh đến Trường Sa.

Rạng sáng 25/11, trực thăng mang số hiệu VN-8645 của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) đã hoàn thành chuyến bay cấp cứu bệnh nhân từ đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền.

Theo Báo Quân đội nhân dân, trực thăng xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20h10 ngày 24/11. Đến 1h30 sáng 25/11, tổ cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 tiếp cận bệnh nhân nam 58 tuổi bị viêm phổi biến chứng suy hô hấp cấp mức độ nặng.

Sau gần 9 tiếng thực hiện nhiệm vụ, trực thăng hạ cánh an toàn xuống Bệnh viện Quân y 175 lúc 5h04 sáng 25/11.

Chiếc VN-8645 thuộc dòng trực thăng AW189 do tập đoàn Leonardo của Italy sản xuất, được Công ty Trực thăng miền Nam tiếp nhận vào tháng 8/2018.

Máy bay trực thăng AW189

AW189 có chiều dài tổng thể 17,6 m, cao 5,06 m và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 8,6 tấn. Máy bay sử dụng hai động cơ tuabin trục General Electric CT7-2E1, mỗi động cơ có công suất cất cánh 1.983 mã lực, tương đương tổng công suất gần 4.000 mã lực.

Hệ thống cánh quạt chính gồm 5 lá, đường kính 14,6 m. Theo Leonardo, AW189 có thể đạt tốc độ hành trình tối đa 294 km/h và tầm bay 1.043 km khi trang bị thùng nhiên liệu phụ trong điều kiện tiêu chuẩn.

Máy bay trực thăng AW189

Một trong những tính năng an toàn của AW189 là hộp số chính có khả năng tiếp tục hoạt động trong 50 phút ngay cả khi mất dầu bôi trơn.

Khoang hành khách có thể tích 11,2 m³, sàn phẳng, cửa trượt rộng, có thể bố trí tối đa 19 hành khách hoặc chuyển đổi thành khoang cấp cứu y tế. Dòng trực thăng này được thiết kế để phục vụ các chuyến bay dầu khí ngoài khơi, tìm kiếm cứu nạn và vận chuyển bệnh nhân.

Buồng lái máy bay trực thăng AW189

Thành lập năm 1985, Công ty Trực thăng miền Nam là đơn vị thành viên của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam – Binh đoàn 18. Từ hai chiếc trực thăng Mi-8 ban đầu, công ty đã phát triển đội bay với nhiều dòng máy bay như AW189, EC225, Super Puma L2, EC155B1 và Mi-172.

Năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu hơn 2.485 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 530 tỷ đồng, lần lượt vượt 24,62% và 23,29% kế hoạch năm. Tổng sản lượng bay đạt 11.339 giờ, thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 67 triệu đồng/người/tháng.