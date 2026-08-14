Trúc Anh không còn như xưa

Cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước Trúc Anh ở hiện tại.

Tối 13/8, sự kiện ra mắt Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự góp mặt của dàn diễn viên trong phim cùng đông đảo nghệ sĩ và khách mời của showbiz Việt. Trên thảm đỏ, loạt gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện như Huỳnh Lập, Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Thơm, Trúc Anh, Hà An Huy, Trâm Anh, Ma Ran Đô, Puka, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt... tạo nên không khí sôi động trước giờ phim chính thức ra mắt.

Trúc Anh thu hút mọi ánh nhìn tại thảm đỏ Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu

Tại thảm đỏ premiere Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Trúc Anh gây chú ý với diện mạo được nhận xét là thăng hạng rõ rệt sau khi giảm 25 kg. Nữ diễn viên xuất hiện trong chiếc váy trắng kem dáng ngắn, ôm vừa vặn cơ thể, giúp khoe đôi chân thon và vóc dáng gọn gàng hơn hẳn.

Visual của Trúc Anh cũng mang đến cảm giác nữ tính, thanh tú và ngọt ngào. Mái tóc đen dài được tạo kiểu uốn nhẹ, rẽ ngôi lệch ôm lấy gương mặt, càng tôn đường nét mềm mại. Làn da sáng, đôi mắt to cùng nụ cười rạng rỡ khiến nữ diễn viên trông trẻ trung, tươi tắn. Đặc biệt, sau màn lột xác ngoạn mục, gương mặt Trúc Anh có cảm giác gọn và sắc nét hơn, trong khi thần thái vẫn giữ được nét trong trẻo vốn là điểm nhận diện của cô.

Ảnh: Viết Thanh

Chiếc váy ren màu trắng kem với phần tay ngắn, cổ vuông và chi tiết nơ nhỏ ở eo cũng khá hợp với hình ảnh hiện tại của Trúc Anh: dịu dàng nhưng không quá bánh bèo, nhẹ nhàng mà vẫn nổi bật. So với hình ảnh trước đây, nữ diễn viên cho thấy sự thay đổi khá rõ về vóc dáng và diện mạo, khiến màn tái xuất tại sự kiện lần này càng được chú ý.

Một số bình luận của netizen: - Trúc Anh ngày càng nhuận sắc là sao. Xinh quá đáng. - Cảm thấy cổ mỗi lần xuất hiện là lại đẹp ra. - Hà Lan ngày xưa đã quay trở lại thật rồi. - Mừng cho Trúc Anh. Mong bạn sẽ sớm trở lại đóng phim. - Lên ngay cho tui con mã kịch bản ngôn tình. Nhan sắc này không đóng phim là có lỗi với cuộc đời.

Năm 2021, hai năm sau cơn sốt Mắt Biếc, Trúc Anh tiếp tục đóng chính Thiên Thần Hộ Mệnh của Victor Vũ với vai Mai Ly. Dù bộ phim đạt được thành công đáng kể hưng sau đó sự nghiệp dần chững lại. Khoảng năm 2022, Trúc Anh gặp vấn đề sức khỏe, cân nặng tăng mạnh từ khoảng 50 kg lên hơn 80 kg, có thời điểm khoảng 81–85 kg. Ngoại hình thay đổi cùng những áp lực tâm lý khiến cô gần như rút khỏi showbiz, đồng thời bỏ lỡ nhiều cơ hội diễn xuất.

Ảnh: FBNV

Từ năm 2025, nữ diễn viên bắt đầu nghiêm túc lấy lại vóc dáng bằng việc điều chỉnh chế độ ăn và tập luyện. Sau hơn một năm kiên trì, cô giảm gần 25 kg, từ khoảng 85 kg xuống 60 kg. Hành trình này được Trúc Anh chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi không chỉ vóc dáng mà thần thái, diện mạo của cô cũng thay đổi rõ rệt.

Ảnh: FBNV

Đến năm 2026, Trúc Anh bắt đầu xuất hiện trở lại trước công chúng với hình ảnh thanh thoát, tự tin và rạng rỡ hơn, đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý sau nhiều năm vắng bóng. Trúc Anh vẫn tích cực tập luyện để hoàn thiện bản thân hơn, song cô nàng vẫn chưa bật mí về kế hoạch quay trở lại sự nghiệp diễn xuất.