Trưa nay, có nơi trên 43 độ C, vì sao kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay cả nước nắng nóng gay gắt?

Theo bản tin lúc 14h từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hôm nay 28/4 nắng nóng ở Bắc Bộ tiếp tục gia tăng, nhiệt độ có nơi vượt mốc 43 độ C.



Cụ thể, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 38-41 độ, có nơi trên 41 độ như: Yên Châu (Sơn La) 41.8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 42.4 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 42.0 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 43.2 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41.0 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-35%.

Các nơi khác thuộc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Dự báo thời tiết trong 24 giờ đến 48 giờ tới ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39-42 độ, có nơi trên 42 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%.

Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Cũng theo trung tâm dự báo, tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 01-02/5 nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần.

Nắng nóng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 - Ảnh: Báo Chính phủ

Nguyên nhân của đợt nắng nóng được VTV lý giải, do vùng áp thấp nóng phía Tây vừa hoạt động mạnh, vừa mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Vùng tâm nóng ngày càng mở rộng, bao trùm khắp cả Bắc Bộ và xuống đến Bắc Trung Bộ. Giá trị khí áp trung tâm cũng xuống thấp, 2 ngày vừa qua xuống chỉ còn 998mb, khí áp càng giảm chứng tỏ vùng thấp nóng càng mạnh.

Chính vì vậy, nhiệt độ tăng cao bất thường, như tại tâm nóng Đông Hà, Quảng Trị, 2 ngày vừa qua đều xấp xỉ 43 độ C, vượt giá trị nhiệt kỷ lục của năm. Không chỉ vậy, giá trị nhiệt cao cũng duy trì nhiều ngày, dự kiến sẽ duy trì hết nghỉ lễ 30/4. Ngày 1/5, Đông Hà cũng như cả Bắc Bộ, Trung Bộ nhiệt mới giảm dần do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông.

Khu vực Tây Nguyên cũng nắng nóng nhưng mức độ không gay gắt bằng các khu vực khác. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa 36 - 37 độ C.

Còn ở Nam Bộ, nắng nóng gay gắt bao trùm diện rộng. Khắp từ miền Đông như TP Hồ Chí Minh, Đồng Phú, Biên Hòa, Thủ Dầu Một sang đến miền Tây như Cao Lãnh, Vĩnh Long nhiệt độ đều cao 38 - 39 độ C. Cần Thơ và các nơi khác 35 - 37 độ C.

Cũng chia sẻ về vấn đề nắng nóng gay gắt năm nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết trên Dân Việt rằng trong giai đoạn 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong thời gian nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như năm nay.



Theo ông Hưởng, chúng ta đang chịu tác động của hiện tượng El Nino làm nền nhiệt của cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cùng với đó, giai đoạn này, chúng ta đang chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên khả năng cao gây nên đợt nắng nóng diện rộng trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

CSGT Hà Nội căng mình dưới nắng để đảm bảo giao thông trong dịp lễ

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho hay, theo phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Phòng CSGT, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay lực lượng CSGT Hà Nội đã trực 100% quân số. Với mục tiêu bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; phân luồng, hướng dẫn giao thông, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao...

Ngay ngày đầu tiên nghỉ lễ, lực lượng CSGT túc trực từ sáng sớm để phân luồng giao thông, kịp thời xử lý các sự cố, ngay cả trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

CSGT điều tiết phương tiện tại đường Vành đai 3 trên cao trong ngày 27/4 - Ảnh: CA Hà Nội

CSGT Hà Nội cũng kiên quyết xử lý các trường hợp xe khách đi "rùa bò" để đón, trả khách sai quy định nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, nắm được tình hình khu vực đường trên cao với lượng phương tiện tăng vọt vì người dân đổ về quê, lực lượng CSGT đã có mặt để kịp thời điều tiết, tránh ùn tắc.

Trưa ngày 27/4, khi nắng nóng lên đỉnh điểm, Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội, đã đi thăm, động viên các chiến sĩ đang "cắm chốt" thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Phó Trưởng phòng cũng giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ, cố gắng khắc phục khó khăn trong hoàn cảnh nắng nóng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân trong các ngày lễ.