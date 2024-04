Đoàn xe sang rước dâu dừng chụp ảnh giữa đường ở Hải Dương bị công an xử lý

Ngày 27/4, Cục CSGT đã có thông tin xử lý đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, quay phim, chụp ảnh gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường ở Hải Dương.

Theo đó, ngay sau khi nhận được phản ánh thông tin về đoàn xe xe rước dâu. Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định cụ thể vào khoảng 14h50', ngày 21/4, tại Km 1+500, đường Trục Bắc - Nam; địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương có đoàn xe rước dâu không đeo biển số, dừng, đỗ xe trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới gây mất trật tự an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác minh đã xác định được 4 phương tiện gồm Xe 34A - 744.44, do N.V.N (sinh năm 1999, trú thôn Thị Xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển; Xe 34A - 661.99 do N.T.D (SN 1996) điều khiển; Xe 30L - 369.96 do L.T.T.T (SN 1999) điều khiển và xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số do P.Đ.H (SN 1996) đều trú thôn Kênh Triều, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương điều khiển.

Trong chiều ngày 26/4, Công an huyện Gia Lộc đã tiến hành mời những người có liên quan để làm việc. Tại cơ quan Công an 04 người điều khiển phương tiện nêu trên khai nhận, ngày 21/4 anh N.V.N (SN 1999, trú thôn Thị Xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổ chức đám cưới, anh N có mượn 4 xe ô tô trên để phục vụ đón dâu.

Trên đường đón dâu đoàn xe rước dâu dừng, đỗ xe trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới làm kỷ niệm trong thời gian 05 phút, làm ách tắc giao thông tại khu vực ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 38B và đường Trục Bắc - Nam. Sau đó đoàn xe di chuyển về nhà tổ chức đám cưới.

Đoàn xe rước dâu dừng giữa đường để cô dâu chú rể chụp ảnh - Ảnh cắt từ clip

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, lái xe đã nhận thức được hành vi dừng, đỗ xe trên lòng đường vi phạm Luật Giao thông đường bộ, là nguy hiểm, gây cản trở, mất an toàn giao thông cho bản thân và người, phương tiện tham gia giao thông trên đường. Lái xe cam kết không tái phạm, xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm nêu trên.

Hiện tại, Công an huyện Gia Lộc đã tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 04 trường hợp nêu trên và 01 xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 26/4, trên mạng xã hội lan truyền clip ticktok quay cảnh dàn xe sang rước dâu dàn hàng 3 trên đường. Trong clip cô dâu, chú rể dừng và xuống xe, đứng chụp ảnh giữa đường.

Đoàn xe dừng đỗ giữa đường trục Bắc - Nam gây ùn tắc (Ảnh: Cắt từ clip).

Do đây là tuyến đường có khá nhiều phương tiện di chuyển nên hành động của đoàn xe rước dâu đã khiến giao thông tại khu vực này bị tắc nghẽn, gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Khi clip đăng tải, nhiều người đã bình luận phản ứng về ý thức của đoàn rước dâu và cho rằng hành vi gây cản trở giao thông này cần lên án gay gắt.

Trong ngày 26/4, một tiktoker ở Hải Dương tên H. có đăng tải bài xin lỗi về hành vi dừng đỗ đoàn rước dâu bằng xe sang trên đường để chụp ảnh.

Theo tiktoker này thông tin thì vào ngày 21/4, em của H. tổ chức đám cưới và có nhờ bạn bè chạy xe hoa. Trong quá trình di chuyển trên đường, dàn xe đã dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh với mục đích "lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày trọng đại". Tiktoker này cho rằng "chưa nhận thức được hành vi đó là vi phạm, gây cản trở giao thông" nên xin lỗi mọi người và bản thân cũng đã chịu xử phạt về hành vi vi phạm của mình.

